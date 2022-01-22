Для боротьби з "омікроном" не обійтися без бустера, вважають дослідники у США

У трьох опублікованих у п'ятницю в США дослідженнях представлені докази на користь того, що чинні вакцини проти COVID-19 допомагають у боротьбі зі штамом "омікрон" щонайменше тим, хто зробив бустер, повідомляє Associated Press.

"Це справді вказує на те, як важливо зробити додаткову дозу", - зазначає Ема Акорсі, автор одного з досліджень.

За словами офіційних осіб зі сфери охорони здоров'я, це перші великі дослідження у США, які порушують питання захисту вакцин від коронавірусу проти "омікрону".

Результати американських досліджень нагадують висновки, яких дійшли фахівці в Німеччині, ПАР і Великій Британії. Відповідно до них, вакцини, що застосовуються, менш ефективні проти "омікрону" порівняно з попередніми штамами коронавірусу, проте ревакцинація значно покращує захист проти інфекції.

Дві статті були опубліковані на сайті Центру з контролю та профілактики захворювань США, а третя була надрукована у "Журналі Американської медичної асоціації".

У США проти COVID-19 щеплено понад 63% населення. Загалом за час пандемії коронавірусу в країні було зафіксовано понад 70,5 млн випадків зараження інфекцією. Понад 883,9 тис. пацієнтів померли від наслідків зараження вірусом, понад 44 млн. вилікувалися.