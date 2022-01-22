Події

08:14 22.01.2022

Для боротьби з "омікроном" не обійтися без бустера, вважають дослідники у США

1 хв читати
Для боротьби з "омікроном" не обійтися без бустера, вважають дослідники у США

У трьох опублікованих у п'ятницю в США дослідженнях представлені докази на користь того, що чинні вакцини проти COVID-19 допомагають у боротьбі зі штамом "омікрон" щонайменше тим, хто зробив бустер, повідомляє Associated Press.

"Це справді вказує на те, як важливо зробити додаткову дозу", - зазначає Ема Акорсі, автор одного з досліджень.

За словами офіційних осіб зі сфери охорони здоров'я, це перші великі дослідження у США, які порушують питання захисту вакцин від коронавірусу проти "омікрону".

Результати американських досліджень нагадують висновки, яких дійшли фахівці в Німеччині, ПАР і Великій Британії. Відповідно до них, вакцини, що застосовуються, менш ефективні проти "омікрону" порівняно з попередніми штамами коронавірусу, проте ревакцинація значно покращує захист проти інфекції.

Дві статті були опубліковані на сайті Центру з контролю та профілактики захворювань США, а третя була надрукована у "Журналі Американської медичної асоціації".

У США проти COVID-19 щеплено понад 63% населення. Загалом за час пандемії коронавірусу в країні було зафіксовано понад 70,5 млн випадків зараження інфекцією. Понад 883,9 тис. пацієнтів померли від наслідків зараження вірусом, понад 44 млн. вилікувалися.

 

 

Теги: #сша #омікрон #бустерна_доза #коронавірус
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:27 22.01.2022
В Україні за добу виявили 22 473 нові випадки захворювання на Сovid-19, одужало 4 610 людей, 136 померли

В Україні за добу виявили 22 473 нові випадки захворювання на Сovid-19, одужало 4 610 людей, 136 померли

07:49 22.01.2022
Бельгія частково пом'якшує антикоронавірусний режим, незважаючи на складну ситуацію з COVID-19

Бельгія частково пом'якшує антикоронавірусний режим, незважаючи на складну ситуацію з COVID-19

07:22 22.01.2022
Постпред США при ООН попередила про можливу військову участь США в російсько-українському конфлікті

Постпред США при ООН попередила про можливу військову участь США в російсько-українському конфлікті

07:19 22.01.2022
В Україну надійшла перша летальна допомога від США

В Україну надійшла перша летальна допомога від США

23:16 21.01.2022
Блінкен обговорив із Кулебою підсумки зустрічей у Європі щодо ситуації навколо України

Блінкен обговорив із Кулебою підсумки зустрічей у Європі щодо ситуації навколо України

23:10 21.01.2022
Навчання НАТО в Середземному морі давно заплановані і не пов'язані з ескалацією ситуації поблизу України

Навчання НАТО в Середземному морі давно заплановані і не пов'язані з ескалацією ситуації поблизу України

21:52 21.01.2022
Російське вторгнення в Україну призведе до ще більшої міжнародної ізоляції РФ

Російське вторгнення в Україну призведе до ще більшої міжнародної ізоляції РФ

21:08 21.01.2022
США вивчають можливість евакуації сімей дипломатів з України, можуть оголосити про це найближчими днями

США вивчають можливість евакуації сімей дипломатів з України, можуть оголосити про це найближчими днями

21:00 21.01.2022
Байден у вихідні обговорить зі своєю командою з нацбезпеки письмову відповідь РФ

Байден у вихідні обговорить зі своєю командою з нацбезпеки письмову відповідь РФ

20:34 21.01.2022
Канцлер ФРН відхилив запрошення зустрітися з Байденом для обговорення України

Канцлер ФРН відхилив запрошення зустрітися з Байденом для обговорення України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 22 473 нові випадки захворювання на Сovid-19, одужало 4 610 людей, 136 померли

Зеленський підписав указ про санкції проти кримських чиновників і російських суддів на п'ять років

Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських підприємств

В Україну надійшла перша летальна допомога від США

Глава МВС України: Більшість повідомлень про "мінування" надходять із тимчасово непідконтрольних територій або з РФ

ОСТАННЄ

На Київщині під час пожежі загинула однорічна дитина

Країни Європи виступають за вжиття конкретних заходів щодо посилення охорони зовнішніх кордонів ЄС

Фон дер Ляєн запевнила Зеленського у готовності ЄС працювати з Україною в сфері енергетики

КНР має намір запустити модифіковану ракету в космос у першому кварталі 2022 року

Зеленський підписав указ про санкції проти кримських чиновників і російських суддів на п'ять років

Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських підприємств

За добу російські найманці не порушували режиму тиші, українські військові не постраждали

Близько 2 тис. італійських лікарів відсторонили від роботи через відсутність щеплення від COVID-19

22 січня: Яке сьогодні свято

Зеленський призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА