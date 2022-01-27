Події

14:10 27.01.2022

Кабмін урегулював порядок формування та використання COVID-сертифіката після бустерної дози

1 хв читати
Кабмін урегулював порядок формування та використання COVID-сертифіката після бустерної дози

Кабінет Міністрів України врегулював порядок формування та використання COVID-сертифіката після отримання бустерної дози.

Згідно з урядовою постановою від 19 січня, також встановлено максимальний термін при отриманні бустерної дози вакцини від COVID-19 - 270 днів. Цей термін застосовуватиметься і в разі вакцинації однією вакциною, і за змішаних схем вакцинації, уточнюється в документі.

Крім того, постанова передбачає, що при формуванні COVID-сертифіката після введення бустерної дози до нього вноситимуть відповідну позначку - "booster/бустер".

Як пояснили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я, рекомендований оптимальний термін ревакцинації - від шести до дев'яти місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною прищепилася людина.

Особи з ослабленим імунітетом, яким наразі вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу через три місяці після додаткової (оптимальний термін введення - від трьох до шести місяців).

Теги: #covid_сертифікат #бустерна_доза
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:32 27.01.2022
Кабмін встановив мінімальний термін між етапами вакцинації для отримання дози бустеру у 90 днів

Кабмін встановив мінімальний термін між етапами вакцинації для отримання дози бустеру у 90 днів

09:14 26.01.2022
Менше ніж 50% американців вважають обов'язковим отримання бустерного уколу проти COVID-19

Менше ніж 50% американців вважають обов'язковим отримання бустерного уколу проти COVID-19

13:13 25.01.2022
Усі зареєстровані в Україні вакцини можуть використовуватися для бустерної вакцинації - експерти

Усі зареєстровані в Україні вакцини можуть використовуватися для бустерної вакцинації - експерти

20:25 24.01.2022
Громадяни, які отримали бустерну дозу, отримають додатково 500 грн у межах програми "єПідтримка"

Громадяни, які отримали бустерну дозу, отримають додатково 500 грн у межах програми "єПідтримка"

08:14 22.01.2022
Для боротьби з "омікроном" не обійтися без бустера, вважають дослідники у США

Для боротьби з "омікроном" не обійтися без бустера, вважають дослідники у США

11:08 19.01.2022
МОЗ для ревакцинації проти COVID-19 дозволяє використовувати будь-яку зареєстровану в Україні вакцину

МОЗ для ревакцинації проти COVID-19 дозволяє використовувати будь-яку зареєстровану в Україні вакцину

13:55 06.01.2022
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх осіб віком від 18 років

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх осіб віком від 18 років

15:14 03.01.2022
Індонезія на тлі поширення штаму "омікрон" почне масово пропонувати бустери вакцин

Індонезія на тлі поширення штаму "омікрон" почне масово пропонувати бустери вакцин

22:47 02.01.2022
Кузін: Штам "омікрон" знизив ефективність вакцинації, бустерна доза може змінити цей процес

Кузін: Штам "омікрон" знизив ефективність вакцинації, бустерна доза може змінити цей процес

13:51 24.12.2021
У Франції рекомендували робити бустерне щеплення проти COVID-19 через три місяці після вакцинації

У Франції рекомендували робити бустерне щеплення проти COVID-19 через три місяці після вакцинації

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Слідство розглядає кілька версій стрілянини на "Південмаші", зокрема нестатутні відносини

Командувач Нацгвардії Балан подав у відставку

Зеленський позитивно оцінює переговори в Парижі, заявив про пріоритет досягнення "стабільної та безумовної тиші" на Донбасі

Глава МЗС України: Ми бачили письмову відповідь США до того, як її було передано Росії, у Києва заперечень немає

На Дніпропетровщині знайшли частини автомата, викинуті підозрюваним у розстрілі на території "Південмашу"

ОСТАННЄ

В Естонії відбудуться зимові навчання бойової групи НАТО

Одночасний допит Порошенка та Медведчука у "вугільній справі" не виключений, якщо їхні свідчення відрізнятимуться - ДБР

Слідство розглядає кілька версій стрілянини на "Південмаші", зокрема нестатутні відносини

Командувач Нацгвардії Балан подав у відставку

Єрмак поінформував радника прем'єр-міністра Великої Британії про результати зустрічі радників "нормандської четвірки"

РНБО впровадила санкції проти дизайнера Лебедєва через підтримку агресії проти України та відвідування ОРДЛО

Кримські музеї подали касацію на рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення "скіфського золота" в Україну

Зеленський позитивно оцінює переговори в Парижі, заявив про пріоритет досягнення "стабільної та безумовної тиші" на Донбасі

ПАРЄ затвердила резолюцію про санкції проти РФ за зникнення людей у Криму і ОРДЛО

Канада надає $340 млн на негайну підтримку України, продовження і розширення операції UNIFIER

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА