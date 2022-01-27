Кабмін встановив мінімальний термін між етапами вакцинації для отримання дози бустеру у 90 днів

Кабінет Міністрів установив мінімальний термін між етапами вакцинації для отримання бустерної дози вакцини проти COVID-19 у 90 днів.

У такий спосіб своєю постановою від 19 січня Кабмін також встановив максимальний термін для отримання дози вакцини проти COVID-19 - 270 днів.

Ці терміни застосовують і для вакцинації однією вакциною, і в разі застосування змішаних схем вакцинації, уточнюється в документі.

Крім того, постанова передбачає, що під час формування COVID-сертифікату після бустерної дози до нього вноситимуть відповідну позначку "booster/бустер".