Адміністрація Трампа має сумніви щодо припиненння вогню в найближчі місяці – ЗМІ

США не зможуть укласти мирну угоду щодо України в найближчі кілька місяців, і розробляють нові плани тиску як на Київ, так і на Москву, повідомляє Reuters, посилаючись на неназвані джерела.

"Високопосадовці адміністрації Трампа останніми днями обговорювали ймовірність того, що США не зможуть укласти мирну угоду щодо України в найближчі кілька місяців, і розробляють нові плани тиску як на Київ, так і на Москву, за словами двох американських чиновників, знайомих з цим питанням", - пише Reuters.

На початку своєї адміністрації президент Дональд Трамп і його головні радники поставили собі за мету досягти повного припинення вогню до квітня або травня. Вони сподівалися укласти довготривалу мирну угоду в наступні місяці.

"Але жодна з цих домовленостей не виглядає неминучою, кажуть чиновники, що підвищує ймовірність того, що трирічна війна затягнеться і що Україна потребуватиме більшої підтримки Заходу для проведення своїх військових операцій", - зазначає агенція зі слів джерел в адміністрації США.

Американські високопосадовці вже кілька тижнів у приватних розмовах скаржаться на те, як Київ веде переговори, і на те, що вони вважають опором угоді з Вашингтоном щодо видобутку корисних копалин і просуванню мирних переговорів вперед. Але останніми днями, за словами джерел, чиновники все більше розчаровуються в Москві.

Джерело: https://www.reuters.com/world/trump-officials-eye-longer-road-ukraine-peace-frustration-mounts-2025-04-01/