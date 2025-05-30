Інтерфакс-Україна
Події
13:39 30.05.2025

Кабмін збільшив обсяги бронювання працівників для підприємств, визначених критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ

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Кабмін збільшив обсяги бронювання працівників для підприємств, визначених критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Кабінетом міністрів України збільшено обсяги бронювання військовозобовʼязаних працівників підприємств, установ і організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Рішенням внесено зміни до порядку бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час, а також до критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період.

Доповнено їх положеннями стосовно особливостей бронювання військовозобовʼязаних працівників юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, які здійснюють охорону обʼєктів паливно-енергетичного комплексу і засновником, учасником (акціонером) яких є господарські товариства, у статутному капіталі яких 100% акцій (часток) прямо чи опосередковано належать державі), а також критеріїв, за якими такі юридичні особи можуть бути визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. 

Теги: #бронювання #терміни

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