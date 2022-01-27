"Бустерна" доза вакцини від COVID-19 на 95% збільшує захист від "омікрону" у людей віком від 50 років

"Бустерна" доза вакцини від коронавірусу COVID-19 на 95% збільшує захист від штаму "омікрон" у людей віком від 50 років, повідомляє The Guardian з посиланням на Агентство безпеки охорони здоров'я Сполученого королівства (UKHSA).

"Факти очевидні: вакцина допомагає захистити нас усіх проти ефектів коронавірусу, і "бустер" пропонує високий рівень захисту від госпіталізації та смерті найбільш уразливим членам суспільства", - заявила глава відділу імунізації UKHSA доктор Мері Рамзі.

За даними UKHSA, через шість місяців після другої дози вакцини від коронавірусу захист від смерті від наслідків захворювання "омікроном" становив близько 60% у людей старше 50 років, проте вона збільшилася до 95% через два тижні після введення третьої дози компонента.

Також в UKHSA повідомляють, що "бустерна" доза надає високий рівень захисту від госпіталізації, зокрема після третього уколу вакцини Pfizer рівень захисту від госпіталізації становить 90% і зменшується до 75% через 10-14 тижнів. Вакцина Moderna надає 90-95% захист протягом дев'яти тижнів після третьої дози.

Наразі у Великій Британії третю дозу вакцини отримали близько 64,5% населення, близько 84% отримали дві дози компонента.