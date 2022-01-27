Майже 10,2 млн доз ковідних вакцин є на складах в Україні, у пунктах вакцинації - орієнтовно 94,3 тис., але представлені нерівномірно

Наразі на складах в Україні розміщуються майже 10,193 млн доз вакцин проти COVID-19, у пунктах вакцинації у країні – 94,272 тис., однак у пунктах вакцинації у регіонах вони представлені нерівномірно, свідчать дані системи "Бізнес-аналітика" ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ).

Згідно з ними, зокрема, в Україні в пунктах вакцинації містяться 47 415 доз вакцини AstraZeneca, 565 892 доз вакцини Pfizer/Comirnaty, 543 485 доз вакцини CoronaVac та 90 656 доз вакцини Moderna.

На національних складах розміщуються 29,260 тис. доз вакцини AstraZeneca, 8 млн 044,854 тис. доз вакцини Pfizer/Comirnaty, 252,202 тис. доз вакцини CoronaVac та 1 млн 866,949 тис. доз вакцини Moderna.

Водночас, за даними системи, у пунктах вакцинації п'яти областей, які наблизилися або увійшли до "червоного" рівня епіднебезпеки, у пунктах вакцинації є майже 208 тис. доз вакцини.

Зокрема, в Івано-Франківській – 48 769 доз (AstraZeneca – 260, Pfizer/Comirnaty – 17 832, CoronaVac – 26 778, Moderna – 3 899), у Львівській – 47 284 (AstraZeneca – 480, Pfizer – 34 356, CoronaVac – 6 887, Moderna – 5 561), у Рівненській – 44 875 (AstraZeneca – 130, Pfizer – 11 974, CoronaVac – 20 644, Moderna – 12 127), у Чернівецькій – 26 132 (AstraZeneca – 1 140, Pfizer – 10 768, CoronaVac – 11 843, Moderna – 2 381), у Сумській – 40 753 (AstraZeneca – 2 335, Pfizer – 14 035, CoronaVac – 23 461, Moderna – 922).

Водночас у пунктах вакцинації Києва наразі є 94,242 тис. доз ковідних вакцин (AstraZeneca – 4 813, Pfizer – 55 201, CoronaVac – 29 196, Moderna – 5062), проте повний вибір вакцин, за даними системи, надають далеко не всі пункти вакцинації, що не забезпечує населенню можливості вільного вибору. Так, станом на 26 січня, згідно з даними електронної системи helsi.me, вакцини представлені у 42 пунктах вакцинації Києва. При цьому вакцина Pfizer/CoronaVac доступна для запису на вакцинацію у 39 пунктах, вакцина Moderna – у 32, AstraZeneca – у 36, тоді як CoronaVac лише у 21 пункті, зокрема у п'яти пунктах тільки для вакцинації другою дозою.

Крім того, як свідчать дані системи "Бізнес-аналітика", кількість вакцин, що містяться у пунктах вакцинації у різних регіонах, також дуже різниться. Так, вакцини Pfizer/Comirnaty представлені в пунктах вакцинації Києва – 58 739 доз, Запорізькій області – 20 822, в Одеській – 40 198, у Харківській – 43 373, вакцини Moderna пунктах вакцинації Києва – 5 491 доза, Запорізькій області – 1 656, в Одеській – 5 712, у Харківській – 6 644. Вакцини CoronaVac, зокрема, у Києві в пунктах вакцинації в наявності 29 196 доз, у Запорізькій області – 12 720, у Тернопільській – 16 945, в Одеській – 29 529, у Харківській – 30 271.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в МОЗ, станом на 24 січня 2022 року жодної дози вакцини проти COVID-19 через закінченням термінів зберігання не було утилізовано.

Як повідомлялося, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в Україні через зростання захворюваності на COVID-19 знову можуть призупинити планові госпіталізації. Нині у лікарнях у країні виділено понад 64 тис. ліжок для госпіталізації хворих на COVID-19, із них понад 96,7% забезпечені киснем.

Наприкінці минулого року головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що Україна планувала утилізувати майже 400 тис. доз вакцини, отриманої в межах гуманітарної допомоги проти COVID-19 AstraZeneca, у якої сплив термін придатності.