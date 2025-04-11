Rozetka передать весь прибуток за продаж товарів "Біосфери" на відбудову зруйнованих складів

Український онлайн-ритейлер Rozetka передасть весь прибуток з усіх товарів "Біосфери", проданих з 10 квітня по 10 травня, на відбудову складів компанії, зруйнованих внаслідок удару по Дніпру.

"Ми об’єднуємося, щоб допомогти: 100% прибутку з усіх товарів Біосфери на Rozetka будуть перераховуватися на відбудову складів компанії. Період проведення акції: з 10 квітня до 10 травня 2025", - повідомляється на сайті онлайн-ритейлера.

Ударом РФ по Дніпру в четвер, 10 квітня, повністю знищено частину складів однієї з провідних на ринку з виробництва та дистрибуції товарів для дому корпорації "Біосфера".

Корпорація "Біосфера" працює в Україні понад 25 років. У продуктовому портфелі – понад 1 тис. найменувань під 16 власними торговими марками ("Фрекен БОК", "Файний бонус", Vortex, Лайкіт, Smile, Smile Baby, Superfresh, Bambik, Novita, Lady Cotton, Alufix, PRO service, GoWipes, "Чиста Перемога", Pany Blisk і PoketMon). Корпорація є офіційним дистриб'ютором таких міжнародних брендів як TORK, Selpak і Fantom.