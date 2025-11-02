СБУ завдала чергового удару по ворожих складах та базах

Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України здійснили серію точних атак по позиціях противника на тимчасово окупованих територіях - уражені місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил, повідомляє у неділю СБУ.

"Нічні удари були виконані з використанням безпілотних апаратів "FP-2" з бойовими зарядами 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції. Служба безпеки України продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога і нагадує: ми знищимо його в будь-якому місці!", - йдеться у повідомленні у телеграм.