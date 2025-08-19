Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

Далекобійні безпілотники Служби безпеки України знищили два склади боєприпасів російських окупантів в тимчасово зайнятому ними селищі Білокуракине (Сватівський р-н Луганської обл.), повідомляється на сайті спецслужби у вівторок.

"Це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема, на покровський напрямок. За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа", - йдеться в повідомленні.

Скріншот: джерело ІФ