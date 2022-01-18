Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 отримали вже понад 20 тис. киян

У Києві вже 20 тис. 511 осіб отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Ганну Старостенко.

"Новий штам "омікрон" дуже швидко поширюється і має менший інкубаційний період – лише до трьох діб. Тож щоб запобігти його стрімкому розповсюдженню, ми маємо оперативно відреагувати та захистити якомога більшу кількість людей. Тішить, що кияни це розуміють. Адже на сьогодні столиця традиційно утримує лідерство у вакцинальній кампанії, зокрема щодо введення бустерної дози. Станом на 18 січня більше 20,5 тисячі осіб у Києві вакцинувалися бустерною дозою, а це 18% від усієї кількості в Україні", – зазначила Старостенко.

За її словами, вакцинуватися бустерною дозою можна в будь-якому столичному пункті щеплення, а оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення повного курсу щеплення проти COVID-19.

Як зазначив голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій, ревакцинальна (бустерна) доза використовується, щоб продовжити тривалість захисту після вакцинації та підвищити її ефективність. "Дві дози вакцини працюють для запобігання тяжкому перебігу коронавірусу, але, як правило, після шести місяців захист слабшає, а введення ревакцинальної дози підвищує ефективність вакцинації та захисту людини", - сказав він.

Лапій також наголосив, що з ревакцинальною дозою ефективність запобігання госпіталізації в людей порівняно з тими, хто її не зробив, сягає майже 90%.

У КМДА нагадали, що наказом Міністерства охорони здоров’я України № 26 від 6 січня 2022 року рекомендовано вводити бустерну дозу вакцин людям старшим 18 років, які отримали дві дози вакцини понад 6 місяців тому. Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.