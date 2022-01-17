В "Охматдиті" розпочав роботу лінійний прискорювач останньої версії

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" (Київ) розпочав роботу лінійний прискорювач Elekta останньої версії.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у клініці, апарат було придбано коштом держбюджету.

Обладнання дасть змогу проводити процедури, зокрема, променевої терапії, які пацієнти раніше могли отримати лише за кордоном.

Апарат може проводити процедуру TBI (total body irradiation) для підготовки дитини до трансплантації кісткового мозку.

"Апарат дасть змогу опромінювати декілька зон у дитини швидше і точно. Апарат став безпечнішим, оскільки зменшився витік розсіяного випромінювання на здорові тканини. Лінійний прискорювач дає можливість робити весь комплекс процедур для дітей із тяжкою онкологічною патологією, який нині доступний у світі", - наведено у пресрелізі слова завідувача Центру радіології "Охматдиту" Станіслава Рєбєнкова.

Променеву терапію в клініці щорічно нині отримують майже 150 дітей, орієнтовно 50% із них – діти з регіонів.

Наймолодшому пацієнтові було дев'ять місяців. Значна частина процедур відбувається під загальною анестезією.

Команда спеціалістів "Охматдиту" єдина в Україні, хто береться за опромінення немовлят.