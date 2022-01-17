Медицина

18:39 17.01.2022

В "Охматдиті" розпочав роботу лінійний прискорювач останньої версії

1 хв читати
В "Охматдиті" розпочав роботу лінійний прискорювач останньої версії

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" (Київ) розпочав роботу лінійний прискорювач Elekta останньої версії.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у клініці, апарат було придбано коштом держбюджету.

Обладнання дасть змогу проводити процедури, зокрема, променевої терапії, які пацієнти раніше могли отримати лише за кордоном.

Апарат може проводити процедуру TBI (total body irradiation) для підготовки дитини до трансплантації кісткового мозку.

"Апарат дасть змогу опромінювати декілька зон у дитини швидше і точно. Апарат став безпечнішим, оскільки зменшився витік розсіяного випромінювання на здорові тканини. Лінійний прискорювач дає можливість робити весь комплекс процедур для дітей із тяжкою онкологічною патологією, який нині доступний у світі", - наведено у пресрелізі слова завідувача Центру радіології "Охматдиту" Станіслава Рєбєнкова.

Променеву терапію в клініці щорічно нині отримують майже 150 дітей, орієнтовно 50% із них – діти з регіонів.

Наймолодшому пацієнтові було дев'ять місяців. Значна частина процедур відбувається під загальною анестезією.

Команда спеціалістів "Охматдиту" єдина в Україні, хто береться за опромінення немовлят.

Теги: #охматдит #апарат
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:56 03.12.2021
Лікарі "Охматдиту" провели 14 трансплантацій нирок за останні 9 місяців

Лікарі "Охматдиту" провели 14 трансплантацій нирок за останні 9 місяців

19:44 30.11.2021
"Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні" збудує сімейний будинок на території "Охматдиту" у Києві

"Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні" збудує сімейний будинок на території "Охматдиту" у Києві

09:16 26.11.2021
Трансплантацію кісткового мозку дітям мають проводити щонайменше чотири-п'ять українських лікарень – СЕО "Охматдиту"

Трансплантацію кісткового мозку дітям мають проводити щонайменше чотири-п'ять українських лікарень – СЕО "Охматдиту"

20:10 01.11.2021
"Слуга народу" підтримала висування кандидатури Штучного на посаду керівника апарату Ради

"Слуга народу" підтримала висування кандидатури Штучного на посаду керівника апарату Ради

07:28 16.10.2021
Космічний зонд NASA Lucy вартістю $1 млрд стартує для вивчення астероїдів поблизу Юпітера

Космічний зонд NASA Lucy вартістю $1 млрд стартує для вивчення астероїдів поблизу Юпітера

11:35 08.10.2021
Штучний та Копиленко є найімовірнішими кандидатами на посаду керівника апарату ВР, вважає Разумков

Штучний та Копиленко є найімовірнішими кандидатами на посаду керівника апарату ВР, вважає Разумков

19:54 20.09.2021
"Слуга народу" запропонує кандидатуру на посаду керівника апарату ВР

"Слуга народу" запропонує кандидатуру на посаду керівника апарату ВР

12:32 10.09.2021
У КМДА відбувається обшук у справі про облаштування скверу замість житлового будинку біля ст.м. "Сирець"

У КМДА відбувається обшук у справі про облаштування скверу замість житлового будинку біля ст.м. "Сирець"

16:55 11.08.2021
"Охматдит" передав допрацьовані техзавдання на закупівлю обладнання для нового корпусу "Укрмедпроектбуду"

"Охматдит" передав допрацьовані техзавдання на закупівлю обладнання для нового корпусу "Укрмедпроектбуду"

15:58 05.08.2021
Нацполіція вертольотом транспортувала немовля з Рівного до "Охматдиту" в рамках пілотного проекту з аеромедичної евакуації

Нацполіція вертольотом транспортувала немовля з Рівного до "Охматдиту" в рамках пілотного проекту з аеромедичної евакуації

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кузін: Ми ще не бачимо погіршення епідситуації щодо COVID-19 в Україні, сплеск буде наприкінці січня

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх осіб віком від 18 років

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років - Ляшко

Кузін: Штам "омікрон" знизив ефективність вакцинації, бустерна доза може змінити цей процес

"Омікрон" зафіксували вже в 110 країнах, він може спричинити високе навантаження на системи охорони здоров'я - ВООЗ

ОСТАННЄ

Moderna в наступні тижні може розпочати клінічні випробування вакцини від штаму "омікрон"

Сезонність як чинник спалахів COVID-19 відійде на другий план - експерти KSE

Україна має в наявності приблизно 12,3 млн доз вакцин проти COVID-19 - МОЗ

У Польщі вчені знайшли ген, що подвоює ризик важкого перебігу COVID-19

Гусак: НСЗУ починає укладати договори з усіма партнерами

У ВООЗ не виключають, що може знадобитися модифікація вакцин від COVID-19

У Москві переконані, що вакцина "Супутник V" не потребує модифікації під "омікрон"

Європейський регулятор закликає подумати про подальшу стратегію захисту від COVID-19, щоб уникнути постійних бустерних доз

Госпіталізація зі штамом COVID-19 "омікрон" менш імовірна, ніж зі штамом "дельта" - вважають у регуляторі ЄС

Медики та працівники комунальних підприємств увійдуть до переліку професій з обов'язковою вакцинацією від COVID-19 - Ляшко

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА