Медицина

16:51 13.01.2022

У Польщі вчені знайшли ген, що подвоює ризик важкого перебігу COVID-19

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У Польщі вчені знайшли ген, що подвоює ризик важкого перебігу COVID-19

Польські вчені виявили ген, який, за їхніми словами, може подвоїти ризик тяжкого перебігу коронавірусу COVID-19 у людини, і розраховують, що це відкриття допоможе медикам ідентифікувати найбільш вразливих до вірусу пацієнтів, повідомляють ЗМІ.

"Після більше ніж півтора року роботи вдалося ідентифікувати ген, відповідальний за схильність до серйозного перебігу захворювання (коронавірусом)", - заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

"Це означає, що в майбутньому ми зможемо виявляти людей, схильних до важкого перебігу COVID-19", - додав він.

Роботу проводили вчені з медичного університету в Білостоці, вони дійшли висновків, що виявлений ген є четвертим за важливістю чинником, що визначає тяжкість перебігу захворювання, - після віку людини, ваги та статі. За словами керівника проекту Марціна Монюшка, цей ген наявний у 14% населення Польщі, а загалом у Європі - у 8-9%, тоді як в Індії - у 27%.

Теги: #вчені #covid_19 #польща
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