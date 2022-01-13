Медицина

07:32 13.01.2022

Гусак: НСЗУ починає укладати договори з усіма партнерами

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Гусак: НСЗУ починає укладати договори з усіма партнерами

Кабінет Міністрів України затвердив порядок реалізації Програми медичних гарантій 2022 р. Національна служба здоров'я України (НСЗУ) починає укладати договори з усіма партнерами, повідомила глава служби Наталія Гусак.

"Національна служба здоров'я України починає укладати договори з усіма нашими партнерами, які представили свої пропозиції та відповідають вимогам. Договори вперше діятимуть з 1 січня", – написала Гусак на своїй сторінці у Facebook у середу ввечері.

За її словами, бюджет Програми медичних гарантій 2022 року становить понад 157 млрд грн. Це майже на 34 млрд грн більше, ніж торік. "Це дозволяє підвищити тарифи за усіма напрямами надання медичної допомоги", - написала Гусак.

Вона також наголосила, що фокусом Програми медичних гарантій цього року залишаються захворювання, від яких найбільше страждають українці – фізично та фінансово. Зокрема, це пріоритетні напрями стаціонарного лікування – інсульти та інфаркти.

Також у новій програмі медичних гарантій зросли тарифи і на лікування онкологічних та онкогематологічних захворювань.

"Збільшення тарифів дозволить лікарням закуповувати необхідні ліки та створювати гідні умови праці для медичних працівників. А пацієнтам – бути захищеними від катастрофічних витрат на лікування із власної кишені", – підсумувала Гусак.

 

 

 

Теги: #нсзу #медгарантії #програма
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