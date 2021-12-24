"Омікрон" зафіксували вже в 110 країнах, він може спричинити високе навантаження на системи охорони здоров'я - ВООЗ

Штам коронавірусу COVID-19 "омікрон" виявили вже в 110 країнах, повідомляється в доповіді ВООЗ.

"На сьогодні загалом 110 країн у всіх шести регіонах ВООЗ зафіксували випадки зараження "омікроном", - ідеться в доповіді.

"Клінічна тяжкість "омікрона" залишається невизначеною, проте підвищена передача з такою самою або з меншою вагою, ніж у "дельти", може призвести до підвищеного навантаження на системи охорони здоров'я і спричинити значну захворюваність", - наголошується в публікації.

У ВООЗ заявили, що вплив "омікрону" на вразливі групи населення може бути значним, особливо в країнах з "низьким охопленням вакцинацією і колективним імунітетом".

Згідно з документом, за попередніми даними епідеміологічних досліджень, "омікрон" має здатність долати імунну реакцію організму. Крім того, наявні вакцини демонструють значне зниження ефективності щодо симптоматичного зараження штамом "омікрон", що не спостерігалося у випадку з варіантом "дельта".

У ВООЗ повідомили, що продовжать вивчати "омікрон" і оновлювати інформацію щодо цього шатму. Зазначається, що загальний ризик щодо цього варіанту коронавірусу залишається "дуже високим", враховуючи пандемічну ситуацію загалом і здатність "омікрону" до стрімкого поширення.

"Омікрон" розповсюджується серед населення швидше, ніж "дельта", що може призвести до нових сплесків захворюваності з серйозними наслідками", - також ідеться в документі.

На початку цього тижня повідомлялося, що "омікрон" виявлено трохи більше ніж у 90 країнах світу.

Штам коронавірусу COVID-19 "омікрон" було виявлено в листопаді на півдні Африки. Вважається, що штам "Омікрон" спричиняє менше важких наслідків у разі зараження, ніж його "попередники". Водночас він перевершує їх за швидкістю поширення.

У ВООЗ раніше повідомляли, що кількість випадків "омікрону" в світі подвоюється кожні 1,5-3 дні.