Медицина

10:59 01.04.2020

В Україні підтверджено 669 випадків Covid-19, із них 17 летальні, 10 людей одужали - МОЗ

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В Україні підтверджено 669 випадків Covid-19, із них 17 летальні, 10 людей одужали - МОЗ

669 випадків гострого респіраторного захворювання Covid-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, підтверджено в Україні станом на 10:00 середи, 1 квітня, 17 хворих померли, 10 одужали.

"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 669 випадків Covid-19. Усього зафіксовано 17 летальних випадків від Covid-19 в Україні. Загалом десять людей уже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - повідомляється на сторінці Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) у соцмережі Facebook у середу вранці.

Найбільше випадків підтверджено в Києві - 134. У Чернівецькій області підтверджено 102 випадки, з них чотири летальні, у Тернопільській - 98, із них один летальний. В Івано-Франківській області - 64 (3 летальні), в Київській - 57 (3 летальні), в Черкаській - 52, у Вінницькій - 49 (в обох летальних немає).

У Сумській області підтверджено 19 випадків зараження (2 летальні), у Рівненській - 15 (3 летальні), в Запорізькій - 13, в Одеській - 12, в Дніпропетровській - 9, у Волинській - 7 (летальних немає). У Донецькій, Кіровоградській і Львівській областях підтверджено по 6 випадків інфікування, в Житомирській - 5 (зокрема один летальний), у Луганській і Хмельницькій - по 3 випадки, в Полтавській і Чернігівській - по 2, у Закарпатській, Харківській і Херсонській областях - по одному випадку зараження.

Серед пацієнтів, що одужали, сім проживають у Чернівецькій області і по одній особі - в Дніпропетровській, Запорізькій і Київській областях.

Загалом від початку року ЦГЗ України отримав 3 тис. 178 підозр на нову коронавірусну інфекцію.

Водночас у ЦГЗ зазначають, що позитивний результат експрес-тесту на Covid-19 не є підтвердженням діагнозу, хворобу діагностують лише на підставі лабораторного дослідження.

Як повідомлялося, станом на 22:00 вівторка, 31 березня, в Україні було лабораторно підтверджено 645 випадків інфікування коронавірусом, зокрема 17 летальних випадків і 10 випадків одужання. Водночас станом на 10:00 31 березня було зафіксовано 549 випадків Covid-19, із них 13 летальних, а вісім пацієнтів одужали.

Отже, за минулу добу було зафіксовано 120 нових випадків захворювання, четверо раніше хворих померли, двоє одужали.

Теги: #коронавірус #моз #україна
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