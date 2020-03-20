"Інтерхім" скерує понад 2,5 млн грн на забезпечення Одеської інфекційної лікарні медобладнанням і ліками

Фармацевтична компанія ТДВ "Інтерхім" скерує понад 2,5 млн грн на забезпечення Одеської інфекційної лікарні медичним обладнанням і ліками.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" гендиректор компанії Анатолій Редер, "Інтерхім" виходив із реальних потреб клініки.

"Інтерхім" підключився до допомоги в боротьбі з коронавірусом. Ми постаралися підійти виважено, уважно вислухавши потреби інфекційної лікарні, не стали везти апарати ШВЛ, тому що, за словами медиків, достатня кількість ШВЛ є в наявності. Ми вирішили задовольнити гострі потреби, які не менш важливі", - сказав він.

Зокрема, компанія закуповує для лікарні портативний апарат УЗД, який дає змогу мінімізувати пересування інфікованих пацієнтів із клініки й значно полегшить діагностичні процедури для лікарів.

Окрім того, "Інтерхім" закуповує для інфекційної лікарні кисневі концентратори, пульсоксиметри, інше необхідне обладнання.

"Ми дуже уважно слухатимемо потреби клініки і насамперед відгукуватися на вимоги професіоналів-медиків", - сказав він.

Редер також повідомив, що компанія передала Одеській інфекційній лікарні противірусний препарат "Аміксин", який використовують, зокрема, для захисту медперсоналу.

"Ми в жодному разі не стверджуємо, що це препарат від циркулюючого наразі коронавірусу, але ми точно знаємо: це - противірусний лікарський засіб, який дасть змогу профілактувати медперсонал від захворювання на звичайні вірусні інфекції", - наголосив він.

За словами Редера, "Інтерхім" перейшов на 7-денний робочий тиждень через зростання потреби в медикаментах, не лише противірусної групи.

"Виробники сьогодні отримали номенклатуру МОЗ щодо лікарських засобів, якими відповідно до рекомендацій ВООЗ має бути забезпечено лікарні. У цьому списку є препарати виробництва "Інтерхіму", - сказав він, зазначивши, що йдеться, зокрема, про знеболювальні, протисудомні й анксіолітичні засоби.

Редер також повідомив, що весь персонал підприємства доставляють на роботу і з роботи автобусами компанії.

"У певному сенсі нам простіше, у нас не виникло проблеми з доставкою людей, тому що ми завжди привозимо персонал своїми автобусами", - сказав він.

Редер також наголосив, що "Інтерхім" переформатує виробничі процеси, щоб збільшити виробництво найбільш затребуваних на сьогодні препаратів і скорочуючи виробництво менш актуальних.

ТДВ "Інтерхім" - одне з провідних фармацевтичних підприємств країни.

Засноване в 1992 році, є єдиним в країні виробником ліків для важко- й онкохворих. А також одним із постачальників ліків за програмами Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

У 2016 році "Інтерхім" інвестував EUR50 млн у проект зі створення лабораторно-виробничого комплексу. У 2017 році підприємство сплатило понад 130 млн грн податків і зборів до державного бюджету України.

"Інтерхім" - член Асоціації "Виробники ліків України" (АВЛУ).