Інтерфакс-Україна
Медицина
11:01 07.11.2025

УЧХ провів серію тренінгів з першої психологічної допомоги для держслужбовців

УЧХ провів серію тренінгів з першої психологічної допомоги для держслужбовців
Український Червоний Хрест (УЧХ) провів серію тренінгів з першої психологічної допомоги для держслужбовців у Києві.

“Український Червоний Хрест спільно з Вищою школою публічного управління продовжує системну роботу над підтримкою психічного здоров’я та стійкості державних службовців у період війни”, - написав УЧХ у п'ятницю у Фейсбуці

Протягом двох днів у листопаді  тренінги з першої психологічної допомоги (ППД) були проведені для працівників Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства й Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти.

Програма навчання була спрямована на формування практичних навичок турботи про власний емоційний стан та підтримку колег у стресових ситуаціях. Учасники опановували структуру та ключові принципи ППД — «Дивитися. Слухати. Направляти», вчилися розпізнавати типові реакції на кризові події та діяти відповідально й послідовно під час надзвичайних ситуацій.

Особливу увагу було приділено практичним вправам та роботі у форматі «рівний-рівному». Це дозволило учасникам не лише отримати знання, а й відпрацювати їх на реальних ситуаціях та відчути впевненість у власних діях.

 

