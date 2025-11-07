Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) провів серію тренінгів з першої психологічної допомоги для держслужбовців у Києві.

“Український Червоний Хрест спільно з Вищою школою публічного управління продовжує системну роботу над підтримкою психічного здоров’я та стійкості державних службовців у період війни”, - написав УЧХ у п'ятницю у Фейсбуці.

Протягом двох днів у листопаді тренінги з першої психологічної допомоги (ППД) були проведені для працівників Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства й Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти.

Програма навчання була спрямована на формування практичних навичок турботи про власний емоційний стан та підтримку колег у стресових ситуаціях. Учасники опановували структуру та ключові принципи ППД — «Дивитися. Слухати. Направляти», вчилися розпізнавати типові реакції на кризові події та діяти відповідально й послідовно під час надзвичайних ситуацій.

Особливу увагу було приділено практичним вправам та роботі у форматі «рівний-рівному». Це дозволило учасникам не лише отримати знання, а й відпрацювати їх на реальних ситуаціях та відчути впевненість у власних діях.