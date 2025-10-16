Член ради директорів "Дарниці" радить українцям звертатися до правоохоронців за відсутності "Цитрамону" виробництва компанії в аптеках

Член ради директорів фармкомпанії "Дарниця" Катерина Загорій запевняє, що виробник працює і в повному обсязі забезпечує наявність своєї продукції в аптеках.

"Я дуже попрошу, запитуйте "Цитрамон - Дарниця" в аптеках. Якщо раптом в аптеці вам скажуть, що завод не працює, що "Дарниця" закрилася і так далі, зверніться, будь ласка, в Генпрокуратуру, туди, де є "стоп тиск", напишіть, будь ласка, туди. Тому що те, що кажуть в аптеках, це неправда", - сказала вона на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у четвер.

Загорій висловила переконання, що "чесний бізнес має платити податки".

"Не треба звертати увагу на злочинців, не треба працювати зі злочинцями. Подивіться на те, з ким ви працюєте, подивитися на те, коли вони проходили податкові перевірки, і загалом, що це за компанії. І просто перестаньте з ними працювати", - сказала вона.

"Податки зараз - це питання національної безпеки. Ми платимо податки, щоб ми тут з вами сиділи, щоб країна оборонялася, щоб ми були більш-менш в безпеці. Для цього ми зараз платимо податки. Треба платити більше, і так - військовий збір має бути більший, і так - ми всі маємо його платити", - підкреслила вона.

Загорій зазначила, що держава має звертати увагу на національного виробника.

"Ми бачимо, що без українських ліків галузь охорони здоров'я не була б зараз в тому більш-менш стабільному стані, якщо б ми всі повністю залежали від імпорту. Безпека для держави – це працюючі на місці компанії. Давайте зараз заплатимо більше й будемо працювати над тим, щоб навколо нас були люди, з якими гідно можна сидіти поруч, а не ті, в кого податкове навантаження в десятки разів менше і в кого люди отримують небілу зарплату", - сказала вона.