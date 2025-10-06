Інтерфакс-Україна
Медицина
11:55 06.10.2025

В Києві відновило роботу відділення Інституту кардіології, яке постраждало від російського обстрілу

2 хв читати

Одне з відділень Київського Інституту кардіології, яке постраждало в результаті обстрілу, відновило роботу. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку, який надав фінансову підтримку для відновлення відділення.

"Медичний заклад зазнав сильних пошкоджень внаслідок російського удару по Києву в ніч на неділю 28 вересня. Відтепер електрофізіологічна лабораторія медзакладу з рентген-операційною працює повноцінно. Завдяки благодійним пожертвам небайдужих клієнтів банку вдалося надати допомогу на загальну суму 2 899 407 гривень. З них 2,5 млн надав банк і ще майже 400 тисяч задонатили клієнти банку", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що за ці кошти вдалося закупити хірургічний стіл, світильник хірургічний, паровий стерилізатор та 5 хірургічних аспіраторів, що значно покращить відновлення роботи хірургічного відділення.

"Навіть попри обстріл ми не припиняли роботу, але через пошкодження кількох поверхів і електрофізіологічної лабораторії медзакладу з рентген - операційною, проводити операції повноцінно було складно. Завдяки підтримці ПриватБанку і сотень небайдужих українців, ми повністю відновили хірургічне відділення і тепер надаємо повний спектр послуг, який надавали і до російського обстрілу. Щорічно ми надаємо допомогу до 7000 тисяч пацієнтів, і нам було критично важливо не позбавляти їх цієї можливості", - заявив завідувач електрофізичної лабораторії з рентген-операційною Сергій Лизогуб.

Раніше, 29 вересня, ПриватБанк повідомив, що виділяє 2,5 млн грн на відновлення пошкодженої медичної техніки Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска в Києві. Внаслідок російської комбінованої атаки будівля медзакладу була пошкоджена на рівні 3–5 поверхів. Понад 40 пацієнтів і працівників постраждали. Внаслідок атаки також загинула працівниця закладу і пацієнт.

Теги: #інститут_кардіології #відновлення

