Інтерфакс-Україна
Медицина
13:02 28.09.2025

Інститут кардіології в Києві зазнав суттєвих пошкоджень, двоє людей загинули – влада

У Києві через ракетно-дронову атаку суттєвих пошкоджень зазнав Інститут кардіології, там двоє загиблих, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Окремо по Інституту кардіології. Тут двоє загиблих. Суттєві пошкодження закладу, яскравий приклад воєнного злочину держави-терориста росії", - написав він у телеграм у неділю.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт.

За даними Ткаченка, наслідки ворожих атак фіксуються у 7 районах столиці, "на рівні РДА прийнято рішення розгорнути штаби в Соломʼянському та Дарницькому районах".

Всього у Києві четверо загиблих, серед них одна дитина. 14 людей постраждали, у тому числі дитина.

 

Теги: #київ #інститут_кардіології #обстріли

