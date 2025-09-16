Інтерфакс-Україна
Видатки на охорону здоров'я в проєкті дербюджету-2026 передбачені в розмірі 258 млрд грн

Видатки на охорону здоров'я в проєкті дербюджету на 2026 рік передбачені в розмірі 258 млрд грн, з них 191,6 млрд грн на фінансування Програми медичних гарантій (ПМГ).

Як зазначає Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті, видатки на ПМГ в 2026 році на 16 млрд грн більше, ніж у у 2025 році.

Крім того, проєкт держбюджету передбачає продовження фінансування спільного проєкту МОЗ, Мінветеранів та НСЗУ з безоплатного зубопротезування та стоматологічної допомоги для військових і ветеранів, на який передбачено 1,3 млрд грн, на фінансування послуги для військовослужбовців та інших категорій щодо забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин передбачено 190 млн грн, на централізовані закупівлі передбачається у 15,1 млрд грн, на програму профілактичних медичних оглядів (чекапів) для громадян віком від 40 років передбачено 10 млрд грн.

