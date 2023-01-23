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19:17 23.01.2023

Омбудсмен Лубінець запропонував "Лікарям без кордонів" припинити роботу в РФ: через агресію в Україні повністю зруйновано майже 200 клінік

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Омбудсмен Лубінець запропонував "Лікарям без кордонів" припинити роботу в РФ: через агресію в Україні повністю зруйновано майже 200 клінік

Майже 200 закладів охорони здоров'я в Україні зруйновано повністю і понад 900 отримали пошкодження внаслідок агресії РФ в Україні, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час першої зустрічі з представниками міжнародної незалежної медичної гуманітарної організації.

"Звернув увагу на те, що РФ веде війну проти цивільного населення України. Росією пошкоджено 1110 закладів охорони здоров'я, з них майже 200 зруйновано і не підлягають відновленню", - написав Лубінець за підсумками зустрічі в понеділок увечері в телеграмі.

Він зазначив, що через дії РФ права мільйонів українців на життя та охорону здоров'я порушуються і через це запропонував організації припинити будь-яку співпрацю з РФ. "У цьому контексті застеріг МГО "Лікарі без кордонів" від спілкування та співпраці з РФ, яку міжнародне співтовариство все частіше визнає країною-терористом, а також закликав розглянути можливість припинення своєї діяльності в Росії", - повідомив омбудсмен.

При цьому Лубінець подякував організації за допомогу українському народу в умовах збройної агресії РФ.

 

 

 

Теги: #рф #охорона_здоровя #лікарі_без_кордонів

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