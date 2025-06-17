"Лікарі без кордонів" відмічають збільшення звернень по допомогу через ПТСР

Міжнародна гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" (Médecins Sans Frontières, MSF) відмічає зростання звернень по допомогу через ПТСР та з приводу спричинених війною психічних травм.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в MSF, з початку 2025 року, зокрема, зростає кількість звернень за допомогою до центру психологічної підтримки, який організація відкрила у Вінниці. Так, кількість пацієнтів, які щомісяця отримують тут активне лікування ПТСР, зросла з 57 у січні 2024 року до 118 наприкінці квітня 2025-го.

"Ми спостерігаємо значну потребу в підтримці психічного здоров'я, особливо серед чоловіків в Україні. Частка пацієнтів-чоловіків серед новоприбулих зросла", - сказала медична координаторка MSF Крістін Мвонгера.

Вона зазначила, що серед пацієнтів центру, зокрема, багато ветеранів, які жили і працювали в зоні бойових дій, а тепер стикаються з проблемами адаптації до відносно безпечного середовища і відновлення соціальних зв'язків.

Мвонгера наголосила, що багато пацієнтів потребують систематичного, тривалого лікування.

В MSF також зазначають проблему стигматизації, пов'язану з психічним здоров'ям, яка залишається значною перешкодою для отримання допомоги в Україні, надто для чоловіків через "укорінення в давніх культурних та історичних поглядах".

"Близьким може бути особливо важко підтримувати тих, хто намагається соціально адаптуватися після повернення з прифронтових територій. Часто люди, які страждають на ПТСР, вважають, що можуть впоратися із цим самостійно, без медичної допомоги", - зазначають в MSF.

Однак "Лікарі без кордонів" застерігають, що часом ця невидима хвороба може серйозно знизити якість життя і викликати ризиковану поведінку, перетворюючи повсякденну рутину на цикл травм, ізоляції та фізичного виснаження, а також погіршуючи хронічні захворювання.

В MSF наводять історію 27-річного ветерана війни Олександра Зеленого, який отримав важкі поранення під час подвійного вибуху на Луганщині і тепер змушений жити з черепно-мозковою травмою, розладами сну, втратою пам'яті та симптомами посттравматичного стресового розладу, включаючи дратівливість, відсутність мотивації та труднощі з соціальною взаємодією.

"Після років реабілітації та постійної психологічної підтримки "Лікарів без кордонів" я відчуваю себе більш врівноваженим і спокійним. Я навіть подав заявку на нову роботу, де зможу працювати в якості помічника для інших поранених, тому що я вважаю, що готовий ділитися своїм досвідом і допомагати іншим на шляху до одужання", - ділиться власним досвідом він.

MSF нагадують, що організація організувала у Вінниці центр психологічної підтримки, який займається лікуванням посттравматичного стресового розладу. У центрі працюють лікарі, психіатр, психологи і соціальні працівники. Команда проводить як індивідуальні терапевтичні сесії, так і групові творчі заняття.

Крім того, команда "Лікарів без кордонів" надає науково обґрунтоване лікування ветеранам війни, пораненим або демобілізованим, які повертаються до мирного життя, родичам і сім'ям, а також вимушеним переселенцям. Центр використовує такі методи лікування, як десенсибілізація і опрацювання травми за допомогою руху очей (EMDR), щоб допомогти пацієнтам опрацювати травматичні спогади і полегшити симптоми посттравматичного стресового розладу (ПТСР).