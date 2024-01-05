Медицина

16:49 05.01.2024

Видатки на охорону здоров'я становитимуть 239 млрд грн у 2024 р. - Шмигаль

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Видатки на охорону здоров'я становитимуть 239 млрд грн у 2024 р. - Шмигаль

У поточному році видатки на охорону здоров'я в Україні становитимуть 239 млрд грн, зокрема програму "Доступні ліки" буде збільшено до 5,2 млрд грн, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

"Цього року ми підвищуємо фінансування не лише освіти, а й медицини. Видатки на охорону здоров'я загалом становитимуть 239 млрд грн, що на 31 млрд грн більше, ніж минулого року", - сказав Шмигаль.

За його словами, на програму медичних гарантій буде додано 16 млрд грн, окрім цього, 1 млрд грн буде виділено на облаштування укриттів і безпечних умов у лікарнях, а програму "Доступні ліки" буде збільшено до 5,2 млрд грн.

Також 2024 року в Україні буде запущено пілотний проєкт безкоштовного зубопротезування для ветеранів.

"Продовжимо розвиток цифрових інструментів. Уже найближчим часом плануємо запустити електронний кабінет пацієнта. У ньому українці зможуть самостійно змінювати персональні дані та керувати деклараціями із сімейними лікарями", - зазначив Шмигаль.

Теги: #охорона_здоровя #шмигаль

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