Інтерфакс-Україна
Медицина
09:14 04.09.2025

Кабмін провів присвячене медичним питанням засідання уряду

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів провів засідання, яке було присвячене питанням медицини, зокрема, збільшення фінансування медичних закладів, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. 

"На черговому тематичному засіданні Кабміну, присвяченому медицині, у першу чергу підвищуємо рівень фінансування медзакладів. Відтепер знижувальні коефіцієнти (звернень і вартості декларацій), які були доцільними у тилових районах у мирний час, не застосовуватимуться до медзакладів первинки, що працюють у зонах активних або можливих бойових дій", - написала Свириденко в телеграм-каналі в середу ввечері.

За її словами, окрім цього, уряд розширив Програму медичних гарантій, зокрема, збільшив фінансування цивільних закладів охорони здоров’я, які працюють з важкопораненими військовими й травмами війни у цивільних.

"Упорядковуємо процес закупівлі медвиробів для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями — у рамках підготовки до Національного чекапу здоровʼя. Це 14 позицій, зокрема все необхідне для проведення планового стентування коронарних судин у пацієнтів із хронічними коронарними синдромами. Закупівлею на суму близько 300 млн грн займатимуться Медичні закупівлі України", - розповіла прем'єр.

Уряд також удосконалив заходи з охорони здоров’я у закладах дошкільної освіти — зокрема, визначив вимоги до облаштування й оснащення медичних осередків і медичних кабінетів у закладах дошкільної освіти. "Завдяки цьому рішенню садочки зможуть краще дбати про здоров’я та безпеку вихованців, формувати відповідальне ставлення до власного здоров’я, надавати психологічну підтримку дітям і батькам", - додала вона.

Крім того, Кабмін ухвалив постанову, яка врегульовує порядок трансплантації за принципом "доміно", включно з пошуком пар перший реципієнт–другий реципієнт, медичними показаннями першого реципієнта та переліком органів, які можуть мати донорське застосування для другого.

"Забезпечуємо безперервний доступ до лікарських засобів, зокрема тих, що надходять в Україну як гуманітарна допомога. По-перше, унормували порядок контролю ліків, які ввозяться до країни як гуманітарна допомога. По-друге, врегулювали порядок декларування цін. Формувати, декларувати оптово-відпускні ціни і вносити її до Національного каталогу може як безпосередній виробник, так і власник реєстраційних посвідчень на препарати, що виробляються за контрактом на потужностях інших компаній", - написала голова уряду.

Теги: #уряд #медицина

