Медицина
12:08 20.08.2025

Підвищення захворюваності на ковід може тривати до кінця вересня – Кузін

Підвищення захворюваності на ковід, яке спостерігається з початку серпня, може тривати до кінця вересня, прогнозує заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Підвищені рівні захворюваності ми спостерігаємо якраз у серпні, а не у жовтні, у листопаді, як це відбувалося раніше. В Україні триває чергова хвиля підйому захворюваності на ковід, вона припадає на серпень, і скоріше за все, буде тривати до майже кінця вересня", - сказав він на пресконференції у середу.

Водночас Кузін зазначив, що "у середньому кількість тих, хто захворів, є суттєво меншою порівняно з минулим роком".

"Якщо цього року у нас захворіло трішки більше 8 тис., то за аналогічний період минулого року було 26 тис. хворих. Ми не бачимо суттєвого зростання кількості пацієнтів з важкими формами або тих, які потребують госпіталізації. Тобто перебіг хвороби є звичайним, він не відрізняється якоюсь особливою важкістю або особливостями", - казав він, додавши, що "така ситуація є зараз характерною для США та для території ЄС є типовою вже другий рік".

"Скоріше за все, ми будемо і в подальшому спостерігати такі підйоми захворюваності саме в серпні місяці з подальшим переходом в ГРВІ і в грип, як, наприклад, це було минулого року в грудні-січні місяці", - підкреслив він.

Теги: #ковід #прогноз

