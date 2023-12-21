Події

00:07 21.12.2023

У світі швидко розповсюджується новий варіант SARS-CoV-2

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У світі швидко розповсюджується новий варіант SARS-CoV-2

У багатьох країнах світу, включаючи Індію, Китай, Великобританію та США, виявили новий субваріант штаму коронавірусу Омікрон – JN.1. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) класифікувала його як "цікавий" варіант через "його швидкого поширення", повідомляє в середу BBC.

Вірус, що викликається Covid, постійно змінюється з часом, і іноді призводить до появи нових варіантів. Омікрон якийсь час був домінуючим варіантом у всьому світі. ВООЗ відстежує низку цікавих варіантів, пов'язаних з Omicron, зокрема JN.1, хоча жоден із них не вважається тривожним. У ВООЗ кажуть, що все ще дуже мало даних про те, наскільки JN.1 здатний обійти імунітет, створений вакцинами, проте JN.1 швидко поширюється багатьма куточками світу.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, це зараз найшвидший варіант Covid у США, де на нього припадає 15-29% інфекцій.

Агентство охорони здоров'я Великобританії каже, що зараз JN.1 складає близько 7% позитивних тестів на Covid.

JN.1 швидко поширюється по всіх регіонах, ймовірно через те, що він має додаткову мутацію в спайковому білку в порівнянні з варіантом BA.2.86, від якого він походить.

"Очікується, що цей варіант може спричинити збільшення кількості випадків Sars-Cov-2 [коронавірусу] на тлі сплеску заражень іншими вірусними та бактеріальними інфекціями, особливо в країнах, які вступають у зимовий сезон", - йдеться в заяві про оцінку ризиків у ВООЗ.

Поки що немає повідомлень про те, що люди хворіють на цей варіант частіше, ніж попередніми.

Але, як кажуть у ВООЗ, потрібні додаткові дослідження, щоб визначити вплив на здоров'я, оскільки кількість країн, які повідомляють дані про людей, які госпіталізовані з Covid, різко зменшилася.

З 2021 року ВООЗ диференціює варіанти SARS-CoV-2, що мають найбільше значення для громадського здоров'я, як:

варіант, який представляє інтерес (Variant of Interest, VOI);

варіант, що викликає занепокоєння (Variant of Concern, VOC).

Щодо нового штаму, то у ВООЗ зазначають, що ризик для населення низький, а поточні вакцини продовжують забезпечувати захист.

Теги: #світ #варіанти #ковід

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