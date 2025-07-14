Інтерфакс-Україна
Медицина
20:36 14.07.2025

Керівництво МОЗ не є фігурантами кримінальних проваджень, співпрацює з правоохоронцями щодо розслідування зловживань в медзакладах

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Керівництво МОЗ не є фігурантами кримінальних проваджень, співпрацює з правоохоронцями щодо розслідування зловживань в медзакладах

Керівництво Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) не є фігурантами кримінальних проваджень і завжди співпрацює з правоохоронцями щодо розслідування зловживань в медичних закладах, які законтрактовані Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

"У зв’язку з поширенням у ЗМІ інформації про нібито проведення обшуків у структурах, пов’язаних із НСЗУ, та про участь керівництва МОЗ у кримінальному провадженні щодо заволодіння бюджетними коштами — офіційно повідомляємо — поширена інформація не відповідає дійсності. Нинішнє керівництво МОЗ не є фігурантами жодного кримінального провадження щодо заволодіння бюджетними коштами та не має жодного відношення до оприлюднених у публікації припущень", - заявляє відомство в своєму телеграм-каналі у відповідь на публікацію в виданні "Українська правда" про начебто викриття правоохоронцями схеми розкрадання бюджетних коштів програми медичних гарантій, до якої причетні посадовці МОЗу та НСЗУ.

Відомство наголошує, що МОЗ та НСЗУ "постійно співпрацюють з правоохоронними органами у розслідуваннях зловживань з боку керівників медзакладів при використанні коштів програми медичних гарантій".

За даними відомства, впродовж 2024 року правоохоронними органами було здійснено супровід 103 таких кримінальних проваджень, винесено 73 підозри та складено 55 обвинувачувальних актів. За перший квартал 2025 року — таких справ 105, винесено 52 підозри та 45 обвинувачувальних актів.

"Йдеться про справи, повʼязані зі зловживаннями керівництвом медзакладів в рамках використання коштів ПМГ та маніпуляціями з даними Електронної системи охорони здоровʼя – надання медичних послуг неіснуючим або померлим пацієнтам, надання удаваних медичних послуг, створення фіктивних направлень, та інше", - повідомляє МОЗ.

Відомство зазначило, що звернулося до редакції інтернет-видання "Українська правда" щодо спростування недостовірної інформації та надало вичерпні роз’яснення.

Теги: #моз #заява #обшуки

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