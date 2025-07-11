Проєкти професійних стандартів для медсестринства винесено на громадське обговорення

Проєкти професійних стандартів для медсестринства винесено на громадське обговорення.

"Шість професійних стандартів, які розробляються Центром розвитку медсестринства МОЗ України за участі Українського Червоного Хреста, передано на громадське обговорення", - повідомив УЧХ у Facebook у п'ятницю.

Введення стандартів для медсестринства у життя дозволить зробити медичні послуги більш доступними, проводити профілактику захворювань, а також сприяти покращенню здоров’я населення.

Проєкти стандартів медсестринства оприлюднено для обговорення на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Програма реалізується у співпраці з Норвезьким Червоним Хрестом і Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.