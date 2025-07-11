Інтерфакс-Україна
Медицина
15:51 11.07.2025

Проєкти професійних стандартів для медсестринства винесено на громадське обговорення

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Проєкти професійних стандартів для медсестринства винесено на громадське обговорення.

"Шість професійних стандартів, які розробляються Центром розвитку медсестринства МОЗ України за участі Українського Червоного Хреста, передано на громадське обговорення", - повідомив УЧХ у Facebook у п'ятницю.

Введення стандартів для медсестринства у життя дозволить зробити медичні послуги більш доступними, проводити профілактику захворювань, а також сприяти покращенню здоров’я населення.

Проєкти стандартів медсестринства оприлюднено для обговорення на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Програма реалізується у співпраці з Норвезьким Червоним Хрестом і Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Теги: #учх #тчху #обговорення

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