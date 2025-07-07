Інтерфакс-Україна
Медицина
15:08 07.07.2025

Агресор зруйнував або пошкодив майже 2,4 тис. об’єктів в 781 медзакладі

1 хв читати
Агресор зруйнував або пошкодив майже 2,4 тис. об’єктів в 781 медзакладі

Станом на 1 липня 2025 року РФ пошкодила або повністю зруйнувала 2384 об’єкти у складі 781 закладу охорони здоров’я, зокрема, 308 об’єктів повністю зруйновані.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Київської та Херсонської областей.

Крім того, з початку війни знищено 278 автомобілів екстреної медичної допомоги, ще 131 зазнали пошкоджень, 80 автомобілів захоплено ворогом.

МОЗ зазначає, що повна інформація про об’єкти на тимчасово окупованих територіях наразі недоступна через відсутність підтверджених джерел.

Теги: #руйнування #моз #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:46 07.07.2025
В країнах НАТО зростає розуміння, що запобігання вступу України до НАТО є не метою Путіна, а інструментом її досягнення – Єрмак

В країнах НАТО зростає розуміння, що запобігання вступу України до НАТО є не метою Путіна, а інструментом її досягнення – Єрмак

22:24 06.07.2025
Сили оборони відбили з початку доби 149 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 149 ворожих атак - Генштаб

17:08 06.07.2025
Росіяни продовжують зберігати високу активність на покровському та лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ

Росіяни продовжують зберігати високу активність на покровському та лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ

20:26 05.07.2025
Трамп вже не впевнений чи зможе зупинити війну в Україні

Трамп вже не впевнений чи зможе зупинити війну в Україні

10:56 05.07.2025
Кремль намагається втягнути у війну проти України Лаос – ГУР

Кремль намагається втягнути у війну проти України Лаос – ГУР

08:11 05.07.2025
Протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення – Генштаб

Протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення – Генштаб

07:45 05.07.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців

06:24 05.07.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

23:10 04.07.2025
Сили оборони відбили з початку доби 136 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 136 ворожих атак - Генштаб

08:18 04.07.2025
Росія встановила новий рекорд обстрілів – 550 безпілотників та ракет

Росія встановила новий рекорд обстрілів – 550 безпілотників та ракет

ВАЖЛИВЕ

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

ОСТАННЄ

УЧХ поділився досвідом гуманітарної роботи

Уряд підтримав пропозицію збільшити фінансування закупівлі ліків на 3,1 млрд грн, для покриття потреби необхідно 8,6 млрд грн

Україна за 5 міс. імпортувала ліків на $836 млн, експортувала на $93 млн

Стаціонарна психіатрична допомога дітям фінансуватиметься тільки в багатопрофільних дитячих лікарнях – МОЗ

Центр естетичної медицини BG Lab в Києві відновив роботу після руйнування внаслідок ракетної атаки

Закупівлі ліків для пацієнтів з первинним імунодефіцитом в 2025р профінансовані на 39% - БФ "Пацієнти України"

Ціни на велику кількість ліків будуть знижені вже до кінця літа - Ляшко

Кличко відвідав поранених після російського обстрілу та розповів про їхнє лікування

Рада дозволила закупівлі ліків за механізмом ДКД за кошти місцевих бюджетів

Запропоновані платежі за маркетинг ліків в роздріб до 3% за рецептурні та 20% за безрецептурні спричинять зростання цін – АПРАД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА