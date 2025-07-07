Агресор зруйнував або пошкодив майже 2,4 тис. об’єктів в 781 медзакладі

Станом на 1 липня 2025 року РФ пошкодила або повністю зруйнувала 2384 об’єкти у складі 781 закладу охорони здоров’я, зокрема, 308 об’єктів повністю зруйновані.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Київської та Херсонської областей.

Крім того, з початку війни знищено 278 автомобілів екстреної медичної допомоги, ще 131 зазнали пошкоджень, 80 автомобілів захоплено ворогом.

МОЗ зазначає, що повна інформація про об’єкти на тимчасово окупованих територіях наразі недоступна через відсутність підтверджених джерел.