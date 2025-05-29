Асоціація фармацевтів України попереджає про наслідки нового порядку МОЗ щодо надання маркетингових послуг
Новий проєкт порядку надання маркетингових послуг, який Міністерство охорони здоровʼя представило за кілька годин до засідання робочої групи під головуванням заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук, є одним із найцинічніших проявів лобізму фармацевтичних гігантів останніх років, вважають в Асоціації фармацевтів України (АФУ).
"Уся конструкція документа заточена під інтереси великих українських виробників. Саме вони, відповідно до запропонованих змін, отримають фактично виняткову можливість на укладення маркетингових договорів з аптеками. Учасники ринку, які не мають потужної юридичної та фінансової спроможності, будуть просто відсічені. Для дрібних виробників — це закрита крамниця", - йдеться в заяві АФУ.
Зокрема МОЗ пропонує обмежити обсяг маркетингових витрат виробників на рівні 18% від продажів за попередній квартал.
"Якщо пояснювати простою мовою, то на практиці великі компанії-виробники, які мають широкий асортимент продукції та значні продажі, зможуть пропонувати більше грошей аптекам за маркетинг. Малі виробники на ринок потрапити не зможуть, адже 18% від їхніх продажів будуть у сотні разів меншими ніж 18% від продажів фармгігантів", - зазначили в АФУ, наголосивши, що такий підхід знищує конкуренцію на ринку.
Окрім того, в документі проігноровані інтереси іноземних виробників, які не мають локальних представництв, чим обмежується їхній доступ до ринку ще на етапі маркетингу.
Окрему увагу в АФУ звернули на те, що нові правила у запропонованому вигляді фактично знищать малі аптеки, адже виробники використовуватимуть свої ліміти на просування в безрецептурних препаратів у великих аптечних мережах.
В АФУ також зазначили, що запропоновані 18% насправді ж будуть значно нижчими.
"Наразі безрецептурні препарати, за даними аналітиків, складають близько 35% від усього ринку лікарських засобів. Якщо врахувати, що майже половину своєї ОТС-продукції виробники взагалі не маркетували, то обʼєм можливого маркетингу фактично знижується до близько 5%. Очевидно, що це не регуляція, а повзуча ліквідація маркетингової політики як такої", - йдеться в заяві.
В Асоціації переконані, що запропонований проєкт змін був пролобійований фармацевтичними заводами-гігантами. "В останній момент до МОЗ звернулася Асоціація виробників ліків України (АВЛУ) і запропонувала кардинально змінити підхід до регулювання, наслідками якого стане монополізація фармринку заводами-гігантами, менше вибору для пацієнтів і, як результат, зростання цін на препарати. Очевидно, що це тонко завуальований план захоплення ринку великим фармацевтичним лобі", - йдеться у заяві.