Інтерфакс-Україна
Медицина
19:20 14.05.2025

Дослідження лікування бойової травми ока є унікальним досвідом українських офтальмологів – експерт

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Дослідження лікування бойової травми ока є унікальним досвідом українських офтальмологів – експерт

Дослідження лікування бойової травми ока є унікальним досвіду українських офтальмологів, який затребуваний на міжнародній арені, вважає старший науковий співробітник одеського Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України Олег Задорожний.

"Перспективним та пріоритетним є все, що стосується діагностики, лікування, зокрема хірургічного, бойової травми ока. Це унікальний досвід нашого відділу посттравматичної патології ока. Дотепер у світі такого досвіду було небагато, тому результати досліджень наших фахівців в напрямку бойової травми ока мають високу цінність", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що до найбільш затребуваних на міжнародній арені напрямків входить діагностика та лікування дитячої офтальмопатології, зокрема ретинобластоми, ретинопатії недоношених, та дослідження офтальмологічної онкології.

"Фундаментальні дослідження, які наближують нас до розуміння етіології, патогенезу офтальмологічних захворювань, відкривають нові можливості діагностики та лікування", - сказав він.


Повністю інтерв’ю Олега Задорожного читайте на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" www.interfax.com.ua

Теги: #війна #травма #лікування #око

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