Ліки увійшли в трійку категорій витрат українців, 79% опитаних купують їх за рахунок інших товарів - дослідження

Збільшення витрат за останній рік декларує більшість українців, подорожчання ліків відчули 94% респондентів, для 90% це стало великою проблемою, що змусила їх переглянути власні витрати та почати економити, а 79% респондентів вже почали шукати способи заощаджень, йдеться в дослідженні споживчих настроїв компанії Gradus Research.

"Найбільше економлять на одязі, товарах для дому і продуктах харчування. В селах цей процес виявився найпоширенішим - 86% мешканців сільських територій почали заощаджувати. Найменше економлять у містах-мільйонниках - 72%", - йдеться в публікації на сайті компанії.

Зазначається, що на зниження цін на ліки сподіваються близько чверті респондентів (24%). Особливо критичною ситуація є для людей віком 60+ років, серед яких 62% змушені обмежувати витрати на їжу, а 66% опитаних 55–60 років — на товари для дому. В Gradus Research впевнені, що це свідчить про вплив подорожчання ліків не лише на рівень життя, а також на відмову від базових потреб, що може мати серйозні соціальні та медичні наслідки.

Підкреслюється, що переважна більшість респондентів покладають відповідальність за зростання цін на владу (52%), 22% - на аптечну галузь, 13% - на фармакологічну індустрію. Більшість вважають, що проблему варто вирішувати через держрегулювання цін (74%), зменшення націнок аптеками (39%), розвиток вітчизняного виробництва (37%), державні дотації (30%) та стимулювання імпорту дешевших аналогів (15%).

Основним місцем придбання ліків є стаціонарні аптеки (65%). У старшій віковій групі 60+ років цей показник вищий - 74%, що значно перевищує середній рівень. Натомість серед респондентів 25–34 років лише 55% купують ліки у стаціонарних аптеках, що значно нижче загального показника.

Щодо обслуговування в аптеках, то загалом респонденти задоволенні ним. Водночас незадоволені ним основними причинами назвали хамство та непрофесіоналізм співробітників (38%) та проблеми з обслуговуванням: немає онлайн замовлень, потрібних ліків (31%), пропонування дорожчих ліків замість дешевших аналогів (24%). Проте половина усіх респондентів дослідження зазначили, що їм іноді пропонують купити дорожчі ліки, а 19% - що це постійно.

Трохи більше половини опитаних (51%) довіряють вітчизняним виробникам ліків так само, як і іноземним, 27% - менше, а 12% - більше довірять продукції української фарми. Більшість українців (79%) підтримують держпідтримку вітчизняного виробництва ліків.

Крім ліків, які в топі категорій витрат на третьому місці (60%), українці багато витрачають на продукти харчування (85%) та комунальні послуги (72%).