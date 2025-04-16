Інтерфакс-Україна
Медицина
12:25 16.04.2025

У Дніпрі від правця померла 14-річна дитина – голова облради

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У Дніпрі від правця померла 14-річна дитина – голова облради

У Дніпрі від правця помер 14-річний підліток, також у місті зафіксовано випадок кашлюка та шість підозр на кір, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у середу.

"У Дніпрі — трагічний випадок: від правця померла 14-річна дитина. Також у місті зафіксовано випадок кашлюка та 6 підозр на кір. Загалом за тиждень в області виявлено понад 8,2 тисячі хворих на ГРВІ. Це на 9,8% менше, ніж минулого тижня. Епідемічний поріг не перевищено", - написав він у телеграм-каналі.

Голова ДОР нагадав, що серйозних наслідків інфекційних захворювань часто можна уникнути, достатньо вчасно зробити щеплення.

Теги: #дніпро #правець

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