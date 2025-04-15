Інтерфакс-Україна
Медицина
13:07 15.04.2025

УЧХ взяв участь у регіональних командно-штабних навчаннях

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УЧХ взяв участь у регіональних командно-штабних навчаннях
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) взяв участь у масштабних регіональних командно-штабних навчаннях на Вінниччині.

“Український Червоний Хрест взяв участь у регіональних командно-штабних навчаннях органів управління та сил цивільного захисту у Вінницькій області, які проводилися під координацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій”, - повідомив УЧХ у вівторок у Фейсбуці.

Під час навчань були відпрацьовані спільні дії у разі виникнення різних масштабних надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Одним зі сценаріїв відпрацювалися дії служб щодо радіаційного забруднення, зокрема евакуація населення, надання першої допомоги, логістика гуманітарного реагування та взаємодія між структурами.

УЧХ — наразі єдина громадська організація, яка бере участь у таких навчаннях на рівні з органами влади, військовими та рятувальними службами. 

Залучення Українського Червоного Хреста до навчань такого рівня стало можливим завдяки активній інтеграції організації до Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ). Це важливий крок на шляху до посилення ролі УЧХ у сфері цивільного захисту та ефективної взаємодії з державними структурами у надзвичайних ситуаціях.

 

 

 

Теги: #навчання #тчху #учх

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