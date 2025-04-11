Єдиний в Чорнобилі медцентр радикально зменшить перелік послуг внаслідок його перепідпорядкування - Атомпрофспілка

Внаслідок реорганізації та перепідпорядкування єдиного медичного центру, що працює у Чорнобилі для потреб кількох тисяч працівників Зони відчуження, перелік послуг, який він зможе надавати, радикально зменшиться, повідомила пресслужба Профспілки працівників атомної енергетики і промисловості України (Атомпрофспілка) у п'ятницю.

"Нестача фінансування та брак спеціалістів можуть знищити наявну в Зоні систему охорони здоров’я", - наголосили в профспілці.

Як повідомляється на її сайті, Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) 2 серпня 2024 року видало наказ "Про реорганізацію державного закладу (ДЗ) "Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження МОЗ України (ЦСМДЗВ)". Згідно з ним, держава не ліквідовує центр, а лише перепідпорядковує його Українському науково-практичному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК) МОЗ України.

"По суті ж, медзаклад у Чорнобилі опиняється в кризовому стані: запропонована правонаступником програма оптимізації передбачає зведення функцій ЦСМДЗВ до фельдшерського пункту, де лікарі чергуватимуть лише кілька місяців для проведення профоглядів", - наголосила профспілка.

Вона також пояснила, що Чорнобилю потрібна багатопрофільна поліклініка з досвідом роботи в радіаційній медицині, тоді як УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України спеціалізується на гострих травматичних станах. У статутних завданнях цього інституту немає функцій, які нині виконує ЦСМДЗВ.

Як пояснила Атомпрофспілка, ЦСМДЗВ від самого початку не корелювався з логікою медреформи, за якою медичні заклади мають перейти у власність територіальних громад.

Зокрема, спеціалізовані медико-санітарні частини в містах-супутниках АЕС, які працюють, було передано на забезпечення коштами місцевих комунальних бюджетів, але у Чорнобилі ситуація зовсім інакша, оскільки місто не належить до жодної громади в Україні і не має приписного населення. До того ж, співробітники підприємств Зони відчуження і ДСП "Чорнобильська АЕС", які працюють вахтовим способом, мають реєстрацію в різних населених пунктах України та приписані до відповідних медичних установ за місцем проживання.

"У 2016 році, коли вирішувалося питання про фінансування медчастини за рахунок місцевої громади смт Іванків, тодішню команду МОЗ України вдалося переконати у тому, що Чорнобильский медичний центр, який є невід’ємною ланкою ядерної, радіаційної та хімічної безпеки, повинен напряму фінансуватися міністерством", - зазначили в Атомпрофспілці.

Попри це, за її словами, МОЗ України змінило свою позицію і видало торік вищезгаданий наказ від 2 серпня.

Як зазначається на сайті Атомпрофспілки, організація пропонує відкликати наказ про реорганізацію медико-санітарної частини у Чорнобилі та зберегти його пряме підпорядкування і фінансування. Зокрема, профспілки вважають за необхідне зберегти фінансування ЦСМДЗВ із державного бюджету та його підпорядкування Державному агентству України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).