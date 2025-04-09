Інтерфакс-Україна

Медицина

19:08 09.04.2025

Україна приєдналася до договору про спільні з ЄС закупівлі медичних засобів захисту

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Україна приєдналася до договору про спільні з ЄС закупівлі медичних засобів захисту

Україна приєдналася до Договору про спільні з ЄС закупівлі медичних засобів захисту (Joint Procurement Agreement, JPA), який наразі об’єднує 38 країн членів та кандидатів у члени ЄС.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook, договір відкриває для України можливість долучитися до єдиного механізму закупівель.

"Йдеться не лише про зниження витрат за рахунок спільних тендерів. У першу чергу — це про готовність до криз і доступ до критично важливих ліків, коли вони потрібні найбільше", - написав він.

Ляшко зазначив, що у рамках договору Україна вже заявила про зацікавленість у закупівлях дифтерійного антитоксину (через обмежену доступність на ринку та наявні випадки захворювання у країні), противірусних препаратів для лікування сезонних ГРВІ для медиків, військових і працівників критичної інфраструктури, антибактеріальні засоби для боротьби з ускладненнями, спричиненими стійкими до антибіотиків бактеріями.

"Ми поступово інтегруємося у спільний європейський простір захисту здоров’я", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, наприкінці лютого Ляшко повідомив, що Україна найближчим часом може доєднатися до європейської угоди про спільні закупівлі медичних препаратів.

Теги: #медзакупівлі #закупівля #єс

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