Інтерфакс-Україна

Медицина

13:12 07.04.2025

Мобільний кабінет УЗД діагностики запрацював у Миколаївській області - УЧХ

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Мобільний кабінет УЗД діагностики запрацював у Миколаївській області - УЧХ

Мобільний кабінет ультразвукової діагностики (УЗД) запрацював у Миколаївській області.

“З лютого 2025 року мешканці Миколаївської області можуть отримати послуги з ультразвукової діагностики у виїзному форматі. За цей час понад 250 осіб уже пройшли необхідні медичні обстеження”, - повідомив Український Червоний Хрест (УЧХ) у понеділок у Фейсбуці.

Мобільний кабінет запровадили для покращення доступу до медичних послуг у сільській місцевості, де існують труднощі з транспортним сполученням і зростає кількість маломобільних груп людей. Реалізація ініціативи стала можливою завдяки програмі REDpreneurUA, яка підтримує соціальне підприємництво в межах УЧХ.

У рамках цієї програми було придбано сучасну мобільну систему ультразвукової діагностики Philips Lumify з програмним забезпеченням для смартпристроїв. Це дозволяє проводити обстеження не лише у стаціонарних медичних закладах, а й безпосередньо в громадах, зокрема в амбулаторіях, фельдшерсько-акушерських пунктах, пунктах здоров'я або на базі мобільної клініки шпиталю УЧХ.

Закуплене обладнання дає змогу проводити широкий спектр ультразвукових досліджень: обстеження органів черевної порожнини, нирок, сечового міхура, щитовидної залози, жовчного міхура та проток, молочних залоз. Завдяки цьому люди отримують можливість вчасно діагностувати захворювання та запобігати їх ускладненням.

Український Червоний Хрест реалізує програму REDpreneurUA у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом та за підтримки фонду «Neighbour in Need» (Австрія). Програма спрямована на розвиток соціального підприємництва, яке робить медичні послуги доступнішими та змінює життя людей на краще.

 

Теги: #медицина #узд #тчху #миколаївська #учх

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