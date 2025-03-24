Інтерфакс-Україна

Медицина

17:19 24.03.2025

МОЗ та Світовий банк запускають новий проєкт підтримки трансформації охорони здоров'я

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МОЗ та Світовий банк запускають новий проєкт підтримки трансформації охорони здоров'я

Міністерство охорони здоров'я та Світовий банк (СБ) запускають новий проєкт "Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE).

Як повідомляє МОЗ на сайті, проєкт спрямовано як на фінансування Програми медичних гарантій, так і на посилення кадрової, технічної та цифрової спроможності Національної служби здоров'я України (НСЗУ), безпосередньо МОЗу та медзакладів.

В рамках проєкту, зокрема, уряд спрямував 207 млн грн грантових коштів на розвиток сфери охорони здоров’я. Крім того, проєкт дав Україні можливісь у 2024 році залучити до загального фонду держбюджету $220 млн.

За даними МОЗ, за попередніми проєктами, реалізованими зразом зі СБ, медзаклади країни отримали сучасне високоточне обладнання - КТ та ангіографи, створено сучасну систему зберігання вакцин за умов "холодового ланцюга", реалізовано комплексну програму з дооснащення та заміни застарілого лабораторного обладнання на рівні регіонів, закуплено спецобладнання для 17 областей для знезараження медичних відходів. Також проекти було спрямовано на посилення енергонезалежності медзакладів.

Наразі МОЗ та СБ продовжують реалізацію двох великих проєктів – "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" та додаткове фінансування до нього для системної заміни обладнання для зберігання вакцин із дотриманням умов "холодового ланцюга".

Триває реалізація проєкту "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL Ukraine) за кошти СБ та Банку розвитку Ради Європи. Він передбачає постачання реабілітаційного обладнання до 198 закладів охорони здоров’я у 22 областях України.

Теги: #моз #світовий_банк #проєкт #thrive

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