Інтерфакс-Україна

Медицина

18:39 18.03.2025

Кабмін спрямує 1,6 млрд грн з держбюджету на 10 регіональних інвестпроєктів в комунальних медзакладах

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Кабмін спрямує 1,6 млрд грн з держбюджету на 10 регіональних інвестпроєктів в комунальних медзакладах

Кабінет Міністрів спрямує 1,6 млрд грн з державного бюджету на реалізацію 10 регіональних інвестпроєктів в закладах охорони здоров’я комунальної форми власності.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, це передбачено урядовою постановою про "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров’я".

Зокрема, кошти спрямують на нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньопереміщених осіб Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни в смт Клевань (Рівненська обл.), будівництво хірургічного корпусу Новоград-Волинського міськрайонного медоб’єднання в м.Звягель (Житомирська обл), реконструкцію будівлі поліклініки в лікарняний комплекс зі стаціонаром та консультативно-діагностичним центром в Славутичі (Київська обл.), реставрацію головного корпусу Львівської обласної психіатричної лікарні, реконструкцію Миколаївської обласної дитячої лікарні, капремонт будівель та споруд Центру відновлення здоров'я в с.Таранське (Сумська обл).

Також кошти спрямують на будівництво першої частини лікувально-діагностичного корпусу Обласного центру онкології в Харкові, реконструкцію будівель Харківської обласної лікарні з улаштуванням сховища, проведення реконструкції приймального відділення Херсонської дитячої обласної лікарні та реставрацію будівель Чернівецької обласної лікарні з влаштуванням укриттів.

МОЗ нагадує, що згідно з останньою оцінкою Світового банку, потреби на відновлення в медичній сфері України на найближчі 10 років складають $19,4 млрд.

Теги: #кабмін #моз #інвестиції

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