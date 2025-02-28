Медицина

14:46 28.02.2025

МВС вивчає пропозицію аптек прибрати вимогу окремого приміщення для зберігання наркотичних препаратів – Радуцький

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МВС України вивчає пропозицію учасників аптечного ринку прибрати з нормативної бази вимогу мати окреме приміщення для зберігання наркотичних препаратів.

Як повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на в фейсбук, таку пропозицію було озвучено під час робочої наради в комітеті за участі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, представників МВС, Міноборони, аптечних асоціацій та пацієнтських організацій.

За його словами, аптечні асоціації вважають головною проблемою доступу до наркотичних ліків - складні вимоги для отримання ліцензії на продаж таких ліків. Зокрема, аптеки мають мати окреме приміщення, обладнане металевими дверима, гратами, бути під цілодобовою охороною та багато чого іншого.

"Одна із пропозицій, яку ми почули, це прибрати вимогу мати окрему кімнату для зберігання наркотичних препаратів. МВС готове обговорювати спрощення умов для отримання ліцензії, однак за умови, що це не призведе до зростання криміногенної ситуації. Тобто наркотичні лікарські засоби мають залишатися під надійною охороною", - сказав Радуцький.

Він також повідомив, що МОЗ та Держлікслужба підготували зміни до ліцензійних умов для аптечної діяльності, які передбачають спрощення вимог до аптек, які відпускають наркотичні речовини.

За його даними, на сьогодні в Україні працюють 20 тис. аптек, з яких лише 220 мають ліценцію на зберігання та продаж наркотичних лікарських засобів.

Теги: #аптеки #мвс

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