МОЗ домовився з виробниками про зниження цін ще на більш як 100 препаратів

Міністерство охорони здоров’я домовилося з вітчизняними виробниками про зниження цін з березня ще на більше 100 препаратів.

Як повідомляє МОЗ, це препарати, які не увійшли в першу сотню найбільш популярних ліків.

Їхній перелік сформовано на основі пропозицій, які надали відомству ще 13 виробників: "Фарма Старт" (компанія Аcino), "Валартін Фарма", "Астрафарм", "Біофарма Плазма", "Інфузія", фармацевтична фірма "Здоров’я", фармфірма "Віола", АТ "Лекхім", ПрАТ "Технолог", ТОВ "НВФ "Мікрохім", "Новофарм-Біосинтез", "Тернофарм", "Лубнифарм", "Фарматрейд".

"Серед препаратів – знеболювальні, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи", - вказав МОЗ.

Як уточнив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, понад 70 позицій серед цих препаратів входять до Нацпереліку лікарських засобів, ще 35 - рецептурні препарати, які можна купувати та використовувати лише за умови отримання рецепта.

Як повідомлялося, вітчизняні виробники найбільш популярних лікарських засобів підписали декларацію про зниження на 30% цін на 100 таких препаратів з 1 березня. Серед підписантів, зокрема, - асоціація "Виробники ліків України" (АВЛУ) та фармкомпанії "Фармак", "Борщагівський хімфармзавод" (БХФЗ), "Дарниця", корпорація "Артеріум", Київський вітамінний завод, "Юрія-Фарм", "Інтерхім", "Кусум Фарм" та фармфарбрика "Віола".

До переліку 100 найбільш популярних ліків, які найчастіше купують українці, увійшло 20 позицій фармкомпанії "Дарниця", 17 – "Фармака", 22 - Київського вітамінного заводу, п’ять – "Кусум Фарм", шість - "Юрія-Фарм", вісім – "Артеріума", дві - "Віоли", три – БХФЗ, 10 – "ІнтерХіма".

Раніше уряд на виконання указу президента знизив граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби з 10% до 8%, а також ввів граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 35%, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.