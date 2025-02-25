Медицина

13:09 25.02.2025

Статус інвалідності зможуть отримати люди, які пережили полон та незаконне ув’язнення внаслідок війни

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Статус інвалідності зможуть отримати люди, які пережили полон та незаконне ув’язнення внаслідок війни

Люди, які внаслідок війни пережили полон та незаконне ув’язнення, зможуть отримати статус інвалідності та відповідну державну підтримку.

"Відтепер причиною інвалідності може бути позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це означає, що люди, які пережили незаконне утримання, катування або зазнали інших ушкоджень здоров’я внаслідок перебування в полоні, можуть отримати статус інвалідності та відповідну державну підтримку", - повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Уточнюється, що це передбачено рішенням розширити перелік причин, що можуть бути підставою для встановлення інвалідності. Ця підстава поширюється як на цивільних осіб, так і на військовослужбовців.

Теги: #моз #інвалідність

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