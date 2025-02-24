За три роки в Україні знищено 301 медзаклад, відбудовано 124

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Російські окупанти пошкодили за три роки повномасштабного вторгнення 1984 об’єкти медичних закладів в Україні, ще 301 зруйнували вщент, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства охорони здоров'я України в понеділок.

"Наразі 594 об’єкти медзакладів вже вдалося відновити повністю, ще 370 – частково. Протягом 2024 року було успішно відбудовано та введено в експлуатацію 124 медичні обʼєкти, які постраждали внаслідок атак рф", - йдеться в повідомленні.

Найбільших втрат зазнали лікарні в Харківській, Донецькій, Миколаївський, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. При цьому у відомстві відзначають, що отримати повну інформацію щодо руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях неможливо.

"Крім того, росіяни пошкодили 242 автівки екстреної медичної допомоги, ще 273 – знищили та 80 – викрали", - повідомили у МОЗ.

Поточні потреби українського сектору охорони здоров’я оцінюються у близько $17 млрд, з яких короткострокові потреби на 2024-2026 роки – $3,6 млрд, але з огляду на постійний ракетний терор ці потреби зростають, відзначили у відомстві.