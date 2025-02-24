Медицина

09:19 24.02.2025

За три роки в Україні знищено 301 медзаклад, відбудовано 124

1 хв читати
За три роки в Україні знищено 301 медзаклад, відбудовано 124
Фото: https://photos.app.goo.gl/b9ZvLqwdC91pNKVy6

Російські окупанти пошкодили за три роки повномасштабного вторгнення 1984 об’єкти медичних закладів в Україні, ще 301 зруйнували вщент, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства охорони здоров'я України в понеділок.

"Наразі 594 об’єкти медзакладів вже вдалося відновити повністю, ще 370 – частково. Протягом 2024 року було успішно відбудовано та введено в експлуатацію 124 медичні обʼєкти, які постраждали внаслідок атак рф", - йдеться в повідомленні.

Найбільших втрат зазнали лікарні в Харківській, Донецькій, Миколаївський, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. При цьому у відомстві відзначають, що отримати повну інформацію щодо руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях неможливо.

"Крім того, росіяни пошкодили 242 автівки екстреної медичної допомоги, ще 273 – знищили та 80 – викрали", - повідомили у МОЗ.

Поточні потреби українського сектору охорони здоров’я оцінюються у близько $17 млрд, з яких короткострокові потреби на 2024-2026 роки – $3,6 млрд, але з огляду на постійний ракетний терор ці потреби зростають, відзначили у відомстві.

Теги: #війна #медзаклади

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:38 26.02.2025
Втрати сектору культури з недоотриманими доходами становлять $24,4 млрд

Втрати сектору культури з недоотриманими доходами становлять $24,4 млрд

06:10 26.02.2025
Ворожі кораблі в Чорному морі відсутні – ВМС ЗСУ

Ворожі кораблі в Чорному морі відсутні – ВМС ЗСУ

22:35 25.02.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 176 одиниць живої сили - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 176 одиниць живої сили - Генштаб

22:30 25.02.2025
З початку доби Сили оборони відбили 90 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 90 ворожих атак - Генштаб

22:13 25.02.2025
Сухаревський: сто відсотків дронів, які летять по російській території – українського виробництва

Сухаревський: сто відсотків дронів, які летять по російській території – українського виробництва

12:22 25.02.2025
Чисельність населення на підконтрольній території України сягає близько 31,5 млн людей

Чисельність населення на підконтрольній території України сягає близько 31,5 млн людей

10:51 25.02.2025
Третина компаній-членів ЄБА очікує завершення бойових дій у 2025р

Третина компаній-членів ЄБА очікує завершення бойових дій у 2025р

22:45 24.02.2025
Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

20:47 24.02.2025
Понад EUR82 млрд збитків завдано українському довкіллю за час повномасштабної війни - Гринчук

Понад EUR82 млрд збитків завдано українському довкіллю за час повномасштабної війни - Гринчук

20:45 24.02.2025
Україна у 2024 році втратила 10 ГВт енергопотужності, з яких вдалося відновити 5 ГВт – глава Міненерго

Україна у 2024 році втратила 10 ГВт енергопотужності, з яких вдалося відновити 5 ГВт – глава Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

В Україні фіксують зростання захворюваності на кашлюк дітей першого року життя - експерт

Випадків захворювання на віспу мавп в Україні не зафіксовано - головний санлікар

ОСТАННЄ

МОЗ домовився з виробниками про зниження цін ще на більш як 100 препаратів

Представники фармринку зустрілись з Верещук: Обговорили ризики нового регулювання

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Рада підтримала в 1-му читанні законопроєкт про скасування автоматичного продовження патентів на ліки під час війни

Статус інвалідності зможуть отримати люди, які пережили полон та незаконне ув’язнення внаслідок війни

Середній показник безвідмовної робот ЦБД ЕСОЗ впродовж 2024 р. складав 99,8% - ДП "Електронне здоров'я"

Іноземні виробники не хочуть реєструвати нові ліки в Україні, і ситуація може погіршитися - ексміністр

Україна може доєднатися до європейської угоди про спільні закупівлі ліків – Ляшко

У Львівській області епідпоріг захворюваності на ГРЗ перевищено удвічі

MSF: Медичні гуманітарні потреби в Україні залишаються нагально високими як ніколи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА