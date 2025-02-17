Інтерфакс-Україна
Медицина
11:16 17.02.2025

Проєкт безоплатного лікування зору для ветеранів поширено на Дніпро

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Проєкт безоплатного лікування зору для ветеранів поширено на Дніпро (Дніпропетровська область), повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"До проєкту "Повернемо зір Захисникам і Захисницям" вже приєдналися клініки з Києва, Чернігова і Житомира. А тепер долучається і Дніпро – там прийматиме пацієнтів медичний центр "Гіппократ", який переїхав із Сєвєродонецька", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що за півроку реалізації проєкту понад 570 ветеранів і ветеранок отримали якісну допомогу.

Серед проведених процедур: 69 операцій по заміні кришталика ока; 70 лазерних корекцій зору; інші види хірургічного втручання; діагностика та консультації.

"Повернемо зір Захисникам і Захисницям" – спільна ініціатива Мінветеранів, МБФ "Сприяння розвитку медицини" та клініки "Мікрохірургія ока Василя Шевчика".

Теги: #дніпро #зір #ветерани #лікування

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