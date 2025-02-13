Очільник МОЗ: Ми інформуватимемо українців про те, хто долучився до декларації зі зниження цін на ліки

Міністерство охорони здоров’я наполягатиме на підписанні всіма учасниками фармринку декларації про зниження цін та інформуватиме українців про те, хто її підтримав, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Перша декларація на зниження цін на 30% з 1 березня підписана українськими виробниками, саме тими, чиї препарати формують перелік ТОП-100 по продажах. Вона в мене на столі лежить, тут проблем немає. Другу декларацію підписують виробники, препарати яких не потрапляють в ТОП-100 по продажах, дистриб'ютори і аптечні мережі. Там вже також понад 25-30 підписантів і підписання продовжується. По факту підписання ми інформуватимемо українців про те, хто долучився і як знижує ціни», - сказав він в ефірі телемарафону в четвер.

Ляшко повідомив, що також отримав лист від Об'єднання роботодавців фармацевтичної і мікробіологічної промисловості, в яку входять низка фармвиробників, в якому члени об’єднання декларують наміри знижувати відпускні ціни.

За словами Ляшка, таким чином зусилля всіх учасників ланцюга постачань дозволить знизити роздрібну ціну на 20%. Він нагадав, що найближчим часом буде запроваджена націнка на лікарські засоби на весь перелік лікарських засобів, а не тільки на ліки, які входять до Нацпереліку.

Також до того моменту запровадження роздрібного ціноутворення на базі на референтних цін будуть заборонені маркетингові платежі аптекам.

Міністр повідомив, що роздрібні будуть реферуватися з цінами на аналогічні лікарські засоби в дев’яти країнах Східної Європи. «Виробник повинен задекларувати свою ціну, але вона не повинна перевищувати референтну. В разі, якщо вона перевищуватиме референтну, ми цей лікарський засіб не дозволятимемо реалізовувати в наших аптеках», - сказав Ляшко.

Ляшко зазначив, що декларування цін також стосуватиметься імпортерів.

«Наша умова така: якщо ти прийшов на ринок України, задекларував ціну, то ти не маєш права впродовж року її підвищувати. Знижувати можна хоч щодня. Умови, коли можна буде підвищувати ціни, ми прив'яжемо до коливання курсів валют», - сказав він.

Ляшко нагадав, що АМКУ проводить своє розслідування щодо монополізації фармринку двома дистриб’юторами (БАДМ та "Оптима-Фарм" – ІФ-У), а також розслідування, «чи не було зговору при формуванні поняття «аптечна мережа».

«Сьогодні ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами мають майже 5 тис. суб'єктів господарювання на понад 25 тис. точок реалізації, але де-факто ми бачимо, що 70% коштів концентрується у п'яти аптечних брендів бо поняття аптечна мережа не існує. І АМКУ проводить розслідування, чи була консолідація під один бренд, чи ця консолідація відповідала антимонопольному законодавству», - сказав він.

Ляшко прогнозує, що найближчим часом «АМКУ буде виходити з певними результатами розслідування».

Він також повідомив, що МОЗ ініціює поновлення перевірок аптечних закладів Державною службою з питань безпечності харчових продуктів, яка контролює цінову ситуацію.

«З 1 березня будуть перевірки в аптечних мережах», - сказав він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 12 лютого про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Згідно з рішенням РНБО, уряд, виробники та аптечні мережі визначать перелік 100 препаратів, на які з 1 березня знизять ціни на 30%.