Ліки в Україні здаються дорогими через низку купівельну спроможність українців

Лікарські засоби в Україні здаються дорогими через низьку купівельну спроможність населення, спроби регулювати роботу аптечних мереж навряд чи зроблять їх доступними, вважає співзасновник Українського центру охорони здоровʼя (UHC) Павло Ковтонюк.

"Ліки і справді впливають на фінансову стійкість українських родин. Але чи врятує ситуацію, якщо зробити щось з аптечними мережами (навіть якщо вони роблять щось не так)? Думаю, що ні. Ліки в Україні "дорогі" перш за все тому, що в українців низькі доходи", - написав він на своїй сторінці в фейсбуці, коментуючи указ президента країни щодо урегулювання цін на ліки.

Ковтонюк підкреслив, що "ціни на ліки в Україні співмірні з ЄС (десь більші, десь менші), а доходи - не співмірні".

"Середня пенсія в Україні становить 5800 гривень. Пенсіонери - основні споживачі ліків. Середній чек у аптеці - близько 600 гривень. Якою б не була розумна ціна ліків - вони будуть дорогі для незаможної частини суспільства. Тому потрібно, щоб більшість основних ліків, по які до аптек регулярно ходять незаможні люди, оплачувала Національна служба здоровʼя України (НСЗУ)", - вважає він, підкреслюючи, що програму "Доступні ліки" потрібно максимально розширити.

Ще однією причиною недоступності ліків, на думку Ковтонюка, є те, що "велика частина аптечних продажів - це ліки, які люди мали би отримати під час перебування у лікарнях, але не отримують".

"Останнє дослідження "Індекс здоровʼя" показало, що від початку реформи люди стали відчутно менше платити лікарями та медсестрам, але так само багато продовжують платити за ліки. Хоча НСЗУ говорить, що ліки входять у тариф за послугу. Це велика проблема, яка викликає у багатьох недовіру до реформи (справедливо)", - сказав він.

Ковтонюк підкреслив, що «намагатися регулювати ціни на ринку (якщо тільки не йдеться про порушення законів) - це втрата часу".

"Це завжди робить тільки гірше. Остання спроба - зменшення ПДВ на ліки до 7% (інші товари мають 20%). Це діє і досі, а ліки "дешевшими" не стають. Чому в нашій аптеці і у польській той же препарат того ж виробника має різну ціну? Щоб була однакова ціна - треба вступити до ЄС. Щоб вступити до ЄС, потрібно розвивати економіку. Щоб розвивати економіку - потрібно менше регулювати ринки і збільшувати програми покриття ліків для незаможних", - вважає Ковтонюк.