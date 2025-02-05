Продажі в аптеках України в 2024 р. зросли на 10,7% у грошовому вираженні, в натуральному - скоротилися на 5%

Аптечні продажі в Україні за підсумками 2024 року зросли в грошовому вираженні на 10,67% порівняно з 2023 роком - до 192,843 млрд грн, в натуральному скоротилися на 5% - до понад 1,157 млрд упаковок.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії "Бізнес Кредит", згідно з даними її дослідження, середньозважена ціна товарів аптечного кошика за підсумками 2024 року склала 166,59 грн - на 16,53% більше, ніж за 2023 рік.

Водночас аптечні продажі лікарських засобів у 2024 році становили 151 млрд грн, що на 10,83% більше, ніж роком раніше, проте в натуральному вираженні аптечні продажі ліків скоротилися на 5,64% - до 810,155 млн упаковок.

Середньозважена роздрібна ціна лікарських засобів за підсумками 2024 року склала 186,39 грн за одиницю товару, що на 17,45% більше, ніж у 2023 році.

Аптечний продаж БАДів за 2024 рік у грошовому вираженні зріс на 11,06% - до 19,992 млрд грн, в натуральному скоротився на майже на 3,06% - до 99,012 млн упаковок. Середньозважена ціна в цьому сегменті за підсумками 2024 року зросла на 14,56% порівняно з 2023 роком - до 201,92 грн за одиницю товару.

При цьому за даними «Бізнес Кредит» скорочення продажів в натуральному вимірі фіксувалося майже у всіх сегментах аптечного кошика за виключенням дерматокосметики (+1,34%), медтехніки (+6,29%), мінеральної води (+3,82%) та перев’язочних матеріалів (+6,61%).

Як повідомлялося, у січні-червні 2024 року аптечний продаж в Україні зріс у грошовому вираженні на 12,67% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 94,784 млрд грн, у натуральному скоротився на 4,7% - до 583,21 млн упаковок. Середньозважена ціна товарів аптечного кошика за цей період становила 162,52 грн - на 18,25% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Водночас аптечний продаж лікарських засобів у січні-червні 2024 року становив 74,258 млрд грн, що на 12,68% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, проте в натуральному вираженні скоротився на 5,13% - до 408,796 млн упаковок. Середньозважена роздрібна ціна лікарських засобів у січні-червні 2024 року становила 181,65 грн за одиницю товару, що на 18,67% більше, ніж роком раніше.