Майже 23% українських дітей 6-8 років мають надлишкову масу тіла – МОЗ

Надлишкову масу тіла мають майже 23% українських дітей у віці 6-8 років, зокрема 9% з них мають ожиріння, 2,63% - важке ожиріння.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, такі дані отримані в рамках першого в Україні дослідження поширеності надлишкової маси тіла та ожиріння серед дітей молодшого шкільного віку, проведеного в рамках Європейської ініціативи ВООЗ (COSI).

Згідно з отриманими результатами дослідження, хлопчики страждають на зайву вагу частіше, ніж дівчата, – показники надлишкової маси тіла у них становлять відповідно 25,24% проти 20,72%.

За словами заступника міністра охорони здоровʼя, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, ситуація в Україні не найгірша в ЄС, де, як і в багатьох інших країнах, надмірну вагу мають близько третини дітей.

Дослідження показало, що тільки приблизно половина українських дітей харчується з дотриманням рекомендованої норми МОЗ щодня вживати фрукти та овочі. Свіжі фрукти щодня їдять лише 55,3% дітей, а овочі — 41,4%.

До того ж опитування показало, що діти споживають забагато цукру: щодня цукровмісні напої вживають 20,3% дітей, а солодкі закуски (печиво, торти, десерти) — 17,8% дітей.

Дослідження також показало вплив на надлишкову масу тіла недостатньої фізичної активності: третина дітей або взагалі не займаються фізкультурою чи спортом, або витрачають менше години на тиждень на високоінтенсивні фізичні навантаження. При цьому 54,4% учнів проводять більше двох годин за електронними пристроями у будень, а на вихідних цей показник зростає до 83,4%.

Втім, за даними опитування, практично всі школи (93%) мають їдальні та всі умови для забезпечення фізичної активності дітей: 96,2% мають майданчики на відкритому повітрі; 94,1% — критий тренажерний зал/спортивний зал; 97,7% забезпечені фізкультурно-спортивним обладнанням, яке відповідає віковим особливостям учнів.

Дослідження проводилося серед учнів 1-2 класів, їхніх батьків та представників закладів освіти в усіх регіонах України, крім окупованих територій та зон активних бойових дій з листопада 2023 року по лютий 2024-го. Загалом було опитано 3557 дітей та 3601 батьків у 187 школах у 20 регіонах України.

Дослідження проводилося на замовлення Міністерства охорони здоровʼя, за координації Центру громадського здоровʼя. Збором даних займалася громадська організація "Український інститут соціальних досліджень ім.Олександра Яременка" за фінансової підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC) та GFA Consulting Group GmbH в межах українсько-швейцарського проєкту "Діємо для здоров'я", технічної підтримки офісу ВООЗ в Україні, Європейського офісу ВООЗ.