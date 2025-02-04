Інтерфакс-Україна
Медицина
16:34 04.02.2025

Майже 23% українських дітей 6-8 років мають надлишкову масу тіла – МОЗ

2 хв читати
Майже 23% українських дітей 6-8 років мають надлишкову масу тіла – МОЗ

Надлишкову масу тіла мають майже 23% українських дітей у віці 6-8 років, зокрема 9% з них мають ожиріння, 2,63% - важке ожиріння.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, такі дані отримані в рамках першого в Україні дослідження поширеності надлишкової маси тіла та ожиріння серед дітей молодшого шкільного віку, проведеного в рамках Європейської ініціативи ВООЗ (COSI).

Згідно з отриманими результатами дослідження, хлопчики страждають на зайву вагу частіше, ніж дівчата, – показники надлишкової маси тіла у них становлять відповідно 25,24% проти 20,72%.

За словами заступника міністра охорони здоровʼя, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, ситуація в Україні не найгірша в ЄС, де, як і в багатьох інших країнах, надмірну вагу мають близько третини дітей.

Дослідження показало, що тільки приблизно половина українських дітей харчується з дотриманням рекомендованої норми МОЗ щодня вживати фрукти та овочі. Свіжі фрукти щодня їдять лише 55,3% дітей, а овочі — 41,4%.

До того ж опитування показало, що діти споживають забагато цукру: щодня цукровмісні напої вживають 20,3% дітей, а солодкі закуски (печиво, торти, десерти) — 17,8% дітей.

Дослідження також показало вплив на надлишкову масу тіла недостатньої фізичної активності: третина дітей або взагалі не займаються фізкультурою чи спортом, або витрачають менше години на тиждень на високоінтенсивні фізичні навантаження. При цьому 54,4% учнів проводять більше двох годин за електронними пристроями у будень, а на вихідних цей показник зростає до 83,4%.

Втім, за даними опитування, практично всі школи (93%) мають їдальні та всі умови для забезпечення фізичної активності дітей: 96,2% мають майданчики на відкритому повітрі; 94,1% — критий тренажерний зал/спортивний зал; 97,7% забезпечені фізкультурно-спортивним обладнанням, яке відповідає віковим особливостям учнів.

Дослідження проводилося серед учнів 1-2 класів, їхніх батьків та представників закладів освіти в усіх регіонах України, крім окупованих територій та зон активних бойових дій з листопада 2023 року по лютий 2024-го. Загалом було опитано 3557 дітей та 3601 батьків у 187 школах у 20 регіонах України.

Дослідження проводилося на замовлення Міністерства охорони здоровʼя, за координації Центру громадського здоровʼя. Збором даних займалася громадська організація "Український інститут соціальних досліджень ім.Олександра Яременка" за фінансової підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC) та GFA Consulting Group GmbH в межах українсько-швейцарського проєкту "Діємо для здоров'я", технічної підтримки офісу ВООЗ в Україні, Європейського офісу ВООЗ.

Теги: #ожиріння #моз #діти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:27 09.05.2025
Бізнес закликав МОЗ та МВС виключити піперональ у складі готової тютюнової продукції з-під контролю

Бізнес закликав МОЗ та МВС виключити піперональ у складі готової тютюнової продукції з-під контролю

16:53 09.05.2025
Ще дев'ятьох дітей повернули в Україну з тимчасово окупованих територій

Ще дев'ятьох дітей повернули в Україну з тимчасово окупованих територій

05:20 09.05.2025
Дитячі літні табори в Криму можуть бути використані РФ для запобігання українським атакам по військових об'єктах окупантів – ISW

Дитячі літні табори в Криму можуть бути використані РФ для запобігання українським атакам по військових об'єктах окупантів – ISW

14:09 08.05.2025
Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей

Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей

02:23 08.05.2025
РФ зруйнувала та пошкодила понад 2300 об’єктів медичної інфраструктури України — МОЗ

РФ зруйнувала та пошкодила понад 2300 об’єктів медичної інфраструктури України — МОЗ

23:33 07.05.2025
Повернення депортованих дітей має стати умовою миру — Зарівна

Повернення депортованих дітей має стати умовою миру — Зарівна

20:05 07.05.2025
МОЗ представить аптечному бізнесу перелік 168 населених пунктів, які потребують мобільних аптечних пунктів – Ляшко

МОЗ представить аптечному бізнесу перелік 168 населених пунктів, які потребують мобільних аптечних пунктів – Ляшко

03:36 06.05.2025
На Київщині на групу школярів напав собака, семеро дітей у лікарні – поліція

На Київщині на групу школярів напав собака, семеро дітей у лікарні – поліція

16:36 05.05.2025
Україна розпочала створення національної ДНК-бази родичів зниклих дітей - МВС

Україна розпочала створення національної ДНК-бази родичів зниклих дітей - МВС

20:05 02.05.2025
На підконтрольну Україні територію вдалось повернути ще шість дітей – Єрмак

На підконтрольну Україні територію вдалось повернути ще шість дітей – Єрмак

ВАЖЛИВЕ

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

В Україні фіксують зростання захворюваності на кашлюк дітей першого року життя - експерт

ОСТАННЄ

Пошук приміщень для фармскладів на прифронтових територіях залишається одним з основних викликів в забезпеченні ліками – MSF

Понад 350 людей пройшли тренінги з психічного здоров’я від УЧХ за два останніх місяці

Медгрупа ADONIS відкрила ендокринологічний центр у Києві

УЧХ цього року навчить першій допомозі 3000 надзвичайників

Держпродспоживслужба виписала аптекам понад 1,8 млн грн штрафів за завищення цін

UNITED24 за 3 роки спрямувала на підтримку української медицини понад 3 млрд грн

Novartis купує Regulus Therapeutics, сума угоди може становити $1,7 млрд

МОЗ розглядає можливість створення державних аптек в лікарнях

Регулювання націнок на ліки не призвело до закриття аптек – Ляшко

Відкриття аптек в структурі комунальних медзакладів дозволить знизити ціни на ліки за рахунок скасування оплати оренди – Ляшко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА